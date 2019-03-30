30 Mart 2019, 21:13
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Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21 ve Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta müsabakaları yapıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21 ve Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta müsabakaları yapıldı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler Süper Lig

Maliye Piyango-CIP Travel Antalyaspor: 26-30

Beşiktaş Mogaz- Beykoz Belediyespor: 32-31

Göztepe- Adıyaman Belediyespor: 24-25

İzmir Büyükşehir Belediyespor- MYK Hentbol: 28-25

Kadınlar Süper Lig

Polatlı Belediyespor-Yalıkavakspor: 30-30

Aksaray Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 26-26

Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35-34

Samsun Gençlik- Ardeşen Gençlik: 30-38

Muratpaşa Belediyespor- Kastamonu Belediyespor: 25-25 İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor
Kaynak: AA



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