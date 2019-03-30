Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21 ve Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta müsabakaları yapıldı.<br><br>Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Erkekler Süper Lig<br><br>Maliye Piyango-CIP Travel Antalyaspor: 26-30<br><br>Beşiktaş Mogaz-Beykoz Belediyespor: 32-31<br><br>Göztepe-Adıyaman Belediyespor: 24-25<br><br>İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol: 28-25<br><br>Kadınlar Süper Lig<br><br>Polatlı Belediyespor-Yalıkavakspor: 30-30<br><br>Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 26-26<br><br>Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35-34<br><br>Samsun Gençlik-Ardeşen Gençlik: 30-38<br><br>Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 25-25