Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 12. haftaya tek maçla devam edilirken, Erkekler Süper Lig'de ise 11. hafta yapılan 4 müsabakayla tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyespor
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 22-26
Erkekler Süper Lig
Spor Toto-Nilüfer Belediyespor: 29-26
Beykoz Belediyesi Gençlik-Güneysu: 30-29
İzmir Büyükşehir Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor: 19-33
Beşiktaş Aygaz-Göztepe: 39-19
, Spor Kaynak: AA