Hentbol: Toplu sonuç
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 17'nci, Erkekler Süper Lig'de ise 16'ncı hafta sona erdi.
08.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:24
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 17'nci, Erkekler Süper Lig'de ise 16'ncı hafta sona erdi.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Mardin Büyükşehir Başak-Üsküdar Belediyespor: 34-25
Görele Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 35-37
Yalıkavak- Pazarspor : 45-29
Erkekler Süper Lig
Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Aygaz: 29-33
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Mardin Büyükşehir Başak-Üsküdar Belediyespor: 34-25
Görele Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 35-37
Yalıkavak- Pazarspor : 45-29
Erkekler Süper Lig
Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Aygaz: 29-33
Kaynak: AA
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