Hentbol: Toplu sonuç
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında 3 müsabaka yapıldı.
11.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:40
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında 3 müsabaka yapıldı. Ligde bir de 16. hafta erteleme maçı oynandı.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Pazarspor-Görele Belediyespor: 26-41
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başak: 31-33
Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor: 34-27
Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 31-43 (Erteleme maçı)
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Pazarspor-Görele Belediyespor: 26-41
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başak: 31-33
Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor: 34-27
Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 31-43 (Erteleme maçı)
Kaynak: AA
Etiketler : İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Spor
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