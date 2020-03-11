Menü
Haberler ›› Spor ››Hentbol: Toplu sonuç - Spor

Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında 3 müsabaka yapıldı.

11.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:40
Hentbol: Toplu sonuç
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasında 3 müsabaka yapıldı. Ligde bir de 16. hafta erteleme maçı oynandı.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Pazarspor-Görele Belediyespor: 26-41
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başak: 31-33
Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor: 34-27
Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 31-43 (Erteleme maçı)

Kaynak: AA

Etiketler : İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Spor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Spor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi Spor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Spor
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Spor
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Spor
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı