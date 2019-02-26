Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlar ve erkeklerde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.<br><br>Çeyrek final mücadelesinde erkeklerde 3 maç yapılacak. Şırnak Gençlik Spor'un ligden çekilmesiyle erkeklerde ilk yarı finalist 1955 Batman Belediyespor oldu.<br><br>Kupada çeyrek final rövanş maçları ise erkeklerde 13 Mart, kadınlarda 16 Mart tarihinde oynanacak.<br><br>Hentbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle: <br><br>Erkekler<br><br>16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)<br><br>19.00 Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)<br><br>19.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Göztepe (Porsuk)<br><br>Kadınlar<br><br>17.00 Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor (THF)<br><br>17.00 Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)<br><br>17.00 Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor (Ardeşen Turizm Fakültesi)<br><br>17.00 Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor (Binnaz Karakaya)