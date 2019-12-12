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Hentbol Türkiye Kupası heyecanı Elazığ'da

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası maçlarının B Grubu maçlarına Elazığ ev sahipliği yapacak.

12.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:35Hentbol Türkiye Kupası heyecanı Elazığ'da
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası maçlarının B Grubu maçlarına ev sahipliği yapacak.

Elazığ, 13-15 Aralık tarihleri arası Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak. Tek devreli lig usulüne göre üç ayrı grupta yapılacak olan müsabakalarda A Grubu maçları Mardin, B Grubu maçları Elazığ ve C Grubu maçları 'da gerçekleştirilecek.

Elazığ Grubu'nda Süper Lig ekipleri Üsküdar Belediyesi SK, Görele Belediyesi SK ile Aksaray Belediyesi SK takımlarının yanı sıra 1. lig ekibi Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK takımları yer alacak. Elazığ'da gerçekleştirilecek olan müsabakalar 15 Temmuz Şehitleri Salonunda gerçekleştirilecek. - ELAZIĞ

Türkiye Kupası, Ankara, Elazığ, Spor

Kaynak: İHA

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