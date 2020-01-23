Haberler » Spor » Hentbol Türkiye Şampiyonası Manisa'da düzenlenecek - Spor

Hentbol Türkiye Şampiyonası Manisa'da düzenlenecek

Türkiye Hentbol Federasyonunun 2019-2020 sezonu faaliyet programı arasında yer alan Kulüplerarası Küçük Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası, 23 ilden 37 kulüp takımının katılımı ile 27 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde Manisa'da düzenlenecek.

23.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:22Hentbol Türkiye Şampiyonası Manisa'da düzenlenecek
Hentbol Federasyonunun 2019-2020 sezonu faaliyet programı arasında yer alan Kulüplerarası Küçük Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası, 23 ilden 37 kulüp takımının katılımı ile 27 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde 'da düzenlenecek.

Manisa Gençlik ve İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu, Muradiye Spor Salonu, Şehit Prof. Doktor İlhan Varank Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacak şampiyonaya; Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Van, Giresun, Samsun, Elazığ, Eskişehir, Karabük, İstanbul, Isparta, Sivas, Kayseri, Yalova, Sakarya, Hatay, Muğla, İzmir, Trabzon, İzmir ve Kastamonu illerinin katılımıyla gerçekleştirecek. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin her yerinde bu tür faaliyetler yapılıyor ancak Manisa bu anlamda bir cazibe merkezi oldu, özellikle spor kamuoyu ile el ele vererek Manisa'yı bir spor şehri yapma noktasında önemli adımlar atıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde her geçen gün ilimiz hem tesisleşme hem de sportif faaliyetler anlamında çıtayı daha da yükseltiyor. İlimizde yapılacak olan Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonasında 23 ilden 37 takım ve 500'ü aşkın sporcuyu ağırlayacağız. Bu tür organizasyonların Manisa'da yapılması ilimizin tanıtımı açısından da çok önemli. Müsabakaların dostluk, centilmenlik ve saygı içerisinde geçmesini arzu eder, tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Türkiye, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:02  Milli atlet Simay Özçiftçi'den 300 metre rekoru
13:56  Avrupa şampiyonu hokey takımına baklavalı uğurlama
14:00  Milli atıcı Cevat Karagöl, Peru'dan olimpiyat kotasıyla dönmeyi hedefliyor
13:53  Beşiktaş'ta sorun çok, çözüm yok
13:50  Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lig ve kupadaki çıkışını sürdürmek istiyor
23.01.2020 14:04:33