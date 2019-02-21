Hentbol Ve Boccede Kupalar Sahiplerini Buldu

Salihli Sosyal Bilimler Spor Salonu'nda yapılan hentbol müsabakaları sonunda Özel Kocatürk Ortaokulu şampiyon olurken, Milli Egemenlik Ortaokulu ikinci, Uğur Kiremit Ortaokulu üçüncü, Girelli Şehit Mehmet Şimşek Ortaokulu dördüncü oldu.

BOCCE SAHASI'NDA HEYECAN

Okullar arası Genç Kız-Erkek Bocce İl Birinciliği ise Olimpik Spor Kompleksi Bocce Sahası'nda yapıldı. Kızlarda Akhisar Adnan Menderes İmam Hatip Lisesi birinci olurken, Turgutlu Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Akhisar Zeynep Gülin Öngör Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Genç Erkeklerde ise Yunusemre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, Akhisar Namıkoğul Anadolu Lisesi ikinci, Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi üçüncü, Soma Mesleki Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Organizasyonda dereceye giren okullara madalyaları ve kupaları beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi. Müsabakalarda birinci olan okullar, ilimizi Grup Müsabakaları'nda temsil edecek.

Kaynak: Bültenler