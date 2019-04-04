Hentbolda Kadın Millilerin Elemelerdeki Rakipleri Belli Oldu

Hentbol Kadın Milli Takımı'nın, 2020 Kadınlar Avrupa
Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri belli oldu. Norveç
ve Danimarka
'nın 4-20 Aralık
2020 tarihleri arasında düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda elemele grupları belli oldu. Danimarka'nın başkenti Kopenhag
'ta gerçekleştirilen kura çekimine 3'üncü torbadan katılan Türkiye
, 6'ncı grupta Fransa
, Hırvatistan
ve İzlanda
ile eşleşti. Elemelerde, grup maçları 25 Eylül
2019 tarihinde başlayıp, 31 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak müsabakalarla sona erecek.
4'er takımlı 7 grupta oynanacak müsabakalar sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan 14 takım ile ev sahibi Norveç ve Danimarka ile birlikte toplam 16 takım finallerde mücadele edecek.
- Ankara
Avrupa, Spor
Kaynak: DHA