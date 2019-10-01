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Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini buluyor

Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini yarın Ankara'da bulacak.

01.10.2019 09:46Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini buluyor
Hentbolda Kadınlar Süper Kupa sahibini yarın Ankara'da bulacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 sezonu Süper Lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile Türkiye Kupası'nın sahibi Muratpaşa Belediyespor, Süper Kupa maçında karşılaşacak.
THF Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Muratpaşa Belediyespor daha önce 3 kez (2012, 2013, 2018) Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.
Kastamonu Belediyespor ise 2017 yılında Süper Kupa'yı kazandı.

Kastamonu Belediyespor, Süper Kupa, Muratpaşa, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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