Hentbolda kura heyecanı

Hentbolda 2019-2020 sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Lig fikstür çekimi yapıldı.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Merkez Bina'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından ilk hafta maçları belli oldu.
Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de bu sezon 9'ar takım mücadele edecek. Sezon erkeklerde 29 Eylül, kadınlarda ise 5 Ekim'de başlayacak.
Kura çekiminin ardından liglerde ilk hafta maçları şu şekilde oluştu:
Erkekler Süper Lig:
MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor Spor
Toto Spor Kulübü-Güneysu Spor Kulübü
Beykoz Belediyespor-Göztepe
Beşiktaş Aygaz-CP Travel Antalyaspor
İzmir Büyükşehir Belediyespor (BAY)
Kadınlar Süper Lig:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor
Muratpaşa Belediyespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor
Pazarspor-Kastamonu Belediyespor
Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor
Yalıkavak Spor Kulübü (BAY)