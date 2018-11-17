Hentbolda Maçın Ardından

EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 8. hafta maçında Makedonya
temsilcisi Metalurg'u 23-22 yenen Beşiktaş Mogaz
Erkek Hentbol Takımı'nın antrenörü Müfit Arın, galip gelmelerinde kalecilerinin ekstra performansının yardımı olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arın, her geçen gün daha iyiye giden bir takım olduklarını belirtti. Türkiye
'deki lig ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların kalitesinin öneminden bahseden Arın, "Kendi ligimizden Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüz vakit bunun bocalamasını yaşıyoruz. Bugün bizim de oyun içinde ve saha kenarında sakat oyuncularımız vardı. Bunlar bizler için bahane değil. Bugün kalecimizin ekstra performansı galip gelmemize yardımcı oldu." diye konuştu.
Arın, bugün çekişmeli bir maç ortaya konulduğunu dile getirerek, iki takımı da kutladı.
Metalurg Antrenörü Danilo
Brestovac da maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.
Makedonya
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:51