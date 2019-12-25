Hentbolda Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Hentbolda Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Konferans Salonu'ndaki kura çekimine federasyon genel sekreteri Mutlu Kadıoğlu ve kulüp temsilcileri katıldı.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oldu:

Kadınlar:

Yenimahalle Belediyespor - Mardin Büyükşehir Başak Spor

Kastamonu Belediyespor - Görele Belediyespor

İzmir Büyükşehir Belediyespor - Yalıkavakspor

Muratpaşa Belediyesspor - Üsküdar Belediyespor

Kadınlar çeyrek finalde ilk maçlar 15 Ocak 2020, rövanşları 5 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak.

Erkekler:

İzmir Büyükşehir Belediyespor - Güneysu Spor

Spor Toto - Beykoz Belediyespor

Beşiktaş Aygaz - Göztepe

Nilüfer Belediyespor - Seyhan Belediyespor

Erkekler çeyrek final ilk maçları 15 Ocak 2020 rövanşları ise 5 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak.

Bu arada federasyondan yapılan açıklamada Beşiktaş Aygaz - Göztepe eşleşmesinin ilk maçının 5 Şubat 2020 rövanş karşılaşmasının ise 12 Şubat 2020 tarihinde yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA