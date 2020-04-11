Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Henüz koronavirüs vakası bildirilmeyen Tacikistan'da karantinada tutulan bir kişi öldü

Çin'in komşusu olan ve henüz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmediği bildirilen Tacikistan'da, karantinada tutulan bir kişi hayatını kaybetti.

11.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:20
Henüz koronavirüs vakası bildirilmeyen Tacikistan'da karantinada tutulan bir kişi öldü
Çin'in komşusu olan ve henüz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmediği bildirilen Tacikistan 'da, karantinada tutulan bir kişi hayatını kaybetti.
Tacik basınında yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Cabbar Rasulov ilçesinde daha önce zatürreden öldüğü belirtilen hastayla temasta olmasından dolayı hastanede karantinada tutulan bir kişi dün gece yaşamını yitirdi.
Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı ise söz konusu kişinin karantinada tutulduğunu doğrulasa da ölüm nedeninin kalp yetmezliği ve yüksek tansiyon olduğunu açıkladı.
Bakanlık, ayrıca halkı ülkede koronavirüs olduğuna yönelik gerçeklik payı bulunmayan dedikodulara inanmamaya ve sadece resmi açıklamaları dikkate almaya çağırdı.

Çin ile sınır komşusu olan Tacikistan'da yetkililer, şimdiye kadar koronavirüs vakasının tespit edilmediğini dile getiriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Tacikistan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Haberler ›› Güncel ››Henüz koronavirüs vakası bildirilmeyen Tacikistan'da karantinada tutulan bir kişi öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:30: Testi pozitif çıkan ikizlerin yaşadığı mahalle dezenfekte edildi - Haber 15:30: Ankara'da Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların yardımına koşuyor - Haber 15:30: Tatvan Belediyesi siperlik üretimine başladı - Haber 15:30: Bulanık'ta zabıta, iş yerlerini denetledi - Haber 15:30: Erzurum'da mahalle aralarında ekmek sattılar - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler