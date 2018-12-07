Hep Birlikte Galibiyete Hep Birlikte Zafere

Teknik Direktörü Levent Devrim yönetiminde hazırlıklarında sona doğru gelen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tek hedef sahadan 3 puanla ayrılıp zirve yarışında bir engeli daha kayıpsız geçmek.

KADAYIFÇILAR, " TÜM TARAFTARLARIMIZI MÜMİN ÖZKASAP STADINA BEKLİYORUZ"

Kendi sahalarında oynadıkları son Tuzlaspor maçında müthiş bir taraftar desteğinin olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, " Aynı desteği bundan sonraki haftalarda dabekliyoruz. Pazar günü kendi sahamızda karşılaşacağımız Kahramanmaraşspor maçını kazanıp zirve yarışında önemli bir engeli daha geçmek istiyoruz. Neticede futbol taraftarsız hiçbir zaman güzel değil. Maç taraftarlarla birlikte oynanır. Biz hedefleri olan ir takımız. Dolu tribünler futbolcularımızı maça çok daha fazla motive ediyor. İnşallah pazar günü Kahramanmaraş engelini kayıpsız geçip galibiyet coşkusunu hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ ÖZER ÖZDEN

Türkiye Futbolu Federasyonu TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta haftanın maçlarını yönetecek olan hakemleri açıkladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Pazar günü saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Kahramanmaraşspor maçını Özer Özden yönetecek. Özer Özden'in yardımcılıklarını ise Serkan Gülçer ve Serdar Osman Akarsu yapacaklar. Süleyman Soyutürk ise dördüncü hakem olarak saha kenarında olacak.