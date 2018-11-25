Hep Birlikte İlimiz İçin Çalışacağız"

AK Parti'nin Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayrettin Güngör
, "Sloganımız birlikte belediyecilik. İnşallah hep birlikte Kahramanmaraş'ın bütün dinamikleriyle, bütünleştirici olarak, bir anlayışla ve istişare yöntemiyle bilgi, birikimimizle ilimiz için harcamaya çalışacağız." dedi.
Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar yerel yönetimlerin içerisinde olduğunu belirtti. İçişleri Bakanlığı
, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler Birliğinde çeşitli görevler yaptığını, yaklaşık 30 yıla yakın belediyecilikle ilgili işlerde çalıştığını dile getiren Güngör, özellikle AK Parti hükümetiyle başlayan yerel reformların hepsinin içerisinde yer aldığını söyledi.
Güngör, Türkiye
Belediyeler Birliğinde 10 yıldır çalıştığını, ve bu görevi nedeniyle yerel yönetimlerle ilgili uluslararası örgütler ve ağlarda çeşitli toplantılara katılıp dünyadaki birçok yerel yönetim örneklerini görme fırsatı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bize bir güven duydu ve bu görevi bize tevdi etti. Bu benim sorumluluğumu kat kat artırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle biz bir makama talip olmuyoruz, bir göreve talip olduk. Sloganımız birlikte belediyecilik. İnşallah hep birlikte Kahramanmaraş'ın bütün dinamikleriyle, bütünleştirici olarak, bir anlayışla ve istişare yöntemiyle bilgi, birikimimizle ilimiz için harcamaya çalışacağız. Rabbim bizi mahcup etmesin, Allah yardımcımız olsun."
Kahramanmaraş'ın birçok avantajları bulunan güzel bir şehir olduğunu belirten Güngör, "Şu ana kadar getirilen aşamayı bir adım daha ileriye götürmek istiyoruz. Geçmişte hangi zamanda hangi görevde bulunmuş olunursa olsun herkesin bir katkısı olduğunu düşünüyorum ve onlardan da Allah razı olsun." dedi.
Hayrettin Güngör kimdir?
Hayrettin Güngör, 1965 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun
ilçesinde doğdu.
İlçedeki ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Anadolu Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Polis Akademisi
Özel Eğitim Bölümüne bir süre devam etti. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nı tamamlayarak "kamu yönetimi uzmanı" unvanını aldı.
Kısa süre mali müşavirlik yapan Güngör, Türkiye Vakıflar Bankasında mali analist olarak bir süre çalıştı.
Stajyer kontrolör olarak 1990 yılında girdiği İçişleri Bakanlığında, kontrolör, başkontrolör ve kontrolörler başkanı olarak görev yaptı.
Devlet Muhasebe Standartları Kurulunda 2006-2009 döneminde üyelik görevinde de bulunan Güngör, 2008 yılından bu yana Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi de olan Güngör, evli, iki kız ve bir erkek çocuk babası.
Türkiye,Hayrettin Güngör,Kahramanmaraş
25 Kasım 2018 Pazar 14:57