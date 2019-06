HEP İstanbul "En İyi Sürdürülebilir Konut" projesi seçildi

Tekfen Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen HEP İstanbul , bu yıl ABD'de düzenlenen En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması'nda, "Sürdürülebilir Yapı-Konut" kategorisinde birinci seçildi.Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, tasarımında ve inşaatında sürdürülebilirlik hassasiyetiyle hayata geçirilen HEP İstanbul , bu yıl dördüncüsü ABD'de düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması'nda, "Sürdürülebilir Yapı-Konut" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.Tekfen Gayrimenkul tarafından çevre dostu bir proje olarak hayata geçirilen HEP İstanbul projesi, kaliteli bir yaşam isteyenlere iyi yaşam konseptinin bütün gerekliliklerini içine alan bir dünya sunuyor.Aile yaşamının ve çocukların merkeze konumlandırıldığı projede; sosyal ve peyzaj alanlarına geniş yer ayırılıyor, farklı yaş gruplarındaki çocuklar için tasarlanmış bin 400 metrekareye yakın açık çocuk oyun alanları, 3 kilometre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet parkurları, yüzme havuzları, spor ve aktivite alanları bulunuyor.Sürdürülebilir çevre prensibiyle tasarlanan HEP İstanbul; su ve enerji tasarrufu sağlayan sistemleri, iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi standartların sağlanması ile fark yaratıyor.HEP İstanbul projesi LEED sertifikası da almıştıHEP İstanbul projesi çevreye verdiği önemle daha önce de belirli ödüllere ve sertifikalara layık görüldü. Proje sürdürülebilir enerji ve kaynak kullanımı açısından sektörde uluslararası en önemli sertifika olarak gösterilen Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (LEED) sertifikalarını aldı.Projedeki 11 konut bloğu için LEED New Construction kategorisinde Gümüş ve 14 sıra ev bloğu için ise LEED for Homes kategorisinde Altın seviyesi ile bu ölçekte sertifika alan ilk proje oldu ve bu özelliğini günümüzde de koruyor.Birinciler uluslararası jüri üyeleri tarafından belirleniyorHEP İstanbul projesinin ödül aldığı yarışmanın jürileri arasında ise Ankara Üniversitesi Texas Tech Üniversitesi , Texas A&M Commerce Üniversitesi, Amerikan Mimarlar Enstitüsü ve ABD Yeşil Binalar Konseyi'nden kent ve yapı uzmanları bulunuyor.Projeler kent vizyonlarındaki yeri, küresel ölçekte gerçekleştirilen diğer projelerle kıyaslama, sürdürülebilirlik, etkin ve verimli çalışma, çevresel hassasiyet, uygulanabilirlik, tasarım, şehre ve topluma katacağı değerler, uygulama biçimleri, ortaklık/paydaşlık yapısı ve yeni getirilen yaklaşımlar açısından değerlendirildi.