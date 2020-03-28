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"Hep karada çalıyoruz bir de havada deneyelim dedik"

Samsun'un Bafra ilçesinde bir müzisyen, yamaç paraşütü yaparken kemençe çaldı.

28.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:30
Samsun 'un Bafra ilçesinde bir müzisyen, yamaç paraşütü yaparken kemençe çaldı.

Müzisyen olan Şuayip Kahraman, yamaç paraşütü pilotu Samet Öztürk ile Bafra'nın Derbent Mahallesi'nde 500 metre yükseklikteki pistte uçuş hazırlığını tamamladı.
Öztürk ile tandem (ikili) uçuş yapan Kahraman, havada bir süre kemençe çaldı. Uçuş sırasındaki bu anlar da aksiyon kamerasıyla kaydedildi.
Öztürk ile Kahraman, bir süre havada kaldıktan sonra Kızılırmak Sedde Yolu'na indi.
Kahraman, AA muhabirine, 8 yıldır kemençe çaldığını, gökyüzünde de enstrüman çalmak istediğini söyledi.
Samet Öztürk ile görüşerek uçuşu planladıklarını belirten Kahraman, "Uçuş 10 dakika kadar sürdü. Yaklaşık 2 dakikasında kemençe çaldım. Bu bölgede havada ilk kemençe çalan kişi oldum." dedi.
Öztürk ise 3 yıldır yamaç paraşütüyle uçtuğunu dile getirerek, "Aklımıza böyle bir fikir geldi. Karadenizli olduğumuz için kemençe doğamızda var. Hep karada çalıyoruz bir de havada deneyelim dedik. Havada da akustiği çok güzel oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Samet Öztürk, Samsun, Bafra, Güncel

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