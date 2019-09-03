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"Hepimiz madalya istiyoruz"

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Hollanda ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Naz Aydemir ve Cansu Özbay, madalya istediklerini söyledi.

03.09.2019 22:08
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Hollanda ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Naz Aydemir ve Cansu Özbay, madalya istediklerini söyledi.
Türkiye Voleybol Federasyonu'na (TVF) açıklamalarda bulunan Naz Aydemir, "Kızlara elimden geldiği kadar destek vermeye çalışıyorum umarım faydalı olabiliyorumdur. Bence kendi oynamamız gereken performansta değiliz ama artık her maç bir final. Hırvatistan'a karşı ilk finalimizi kazandık fakat şimdi önümüzde bir başka önemli final var. Kazanmak için de hatalarımızı aza indirmemiz ve takım halinde oynamamız gerekiyor. Maçta herkes elini taşının altına sokacaktır çünkü hepimiz madalya istiyoruz. Umarım Hollanda maçını da geçip adımızı son dört takım arasına yazdıracağız." şeklinde konuştu.
Özbay: "Yüreğimizi ortaya koymamız gerekecek"
İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen Cansu Özbay ise şunları kaydetti:
"İlk Avrupa Şampiyonası tecrübem, çok heyecanlıyım ve bu ortamda bulunduğum için çok mutluyum. Ankara'da müthiş bir taraftarımız var. Guiovanni bana görev verdikçe takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olabiliyorumdur. Hollanda çok iyi isimlere sahip bir takım. Yıllardır başarılı. İyi bir takımlar ve sadece taktiklerimiz yetmeyebilir, o anlarda yüreğimizi ortaya koymamız gerekecek. Umarım savaşarak kazanan taraf biz oluruz."

Naz Aydemir, Cansu Özbay, Hollanda, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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