Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

"Hepinizi kucaklamak, öpmek isterdim ama olmuyor" 79 yaşındaki karı koca korona virüsü yendi

"Hepinizi kucaklamak, öpmek isterdim ama olmuyor" 79 yaşındaki karı koca korona virüsü yendi Konya'da korona virüse yakalanan yaşlı çift, 13 günlük tedavi sonrası şifa bularak alkışlarla taburcu edildi Konya'da korona virüse (Covid-19) yakalanan 79 yaşındaki karı koca, hastanedeki 13...

16.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:52
"Hepinizi kucaklamak, öpmek isterdim ama olmuyor" 79 yaşındaki karı koca korona virüsü yendi
Konya 'da korona virüse yakalanan yaşlı çift, 13 günlük tedavi sonrası şifa bularak alkışlarla taburcu edildi
KONYA - Konya'da korona virüse (Covid-19) yakalanan 79 yaşındaki karı koca, hastanedeki 13 günlük tedavilerinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hastaneden çıkarken sağlık çalışanlarına teşekkür eden 79 yalındaki Zafüre Gündoğdu , "Hepinizi kucaklayıp öpmek istiyorum ama öpülmüyor" dedi.
Konya'nın merkez Meram ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Zafüre ve Zühtü Gündoğdu rahatsızlandıktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Korona virüs teşhisi koyulan yaşlı çift, hastaneye yatırılarak tedavilerine başlandı. Zühtü Gündoğdu 13 günlük tedavisinin ardından hastalığı yendi. Zafüre Gündoğdu ise eşinden 3 gün önce hastalığı yenmesine rağmen hastanede eşinin tedavisinin bitmesini bekledi. Taburcu edilen Gündoğdu çifti, kendi evlerinde izolasyon kurallarına uymaya devam edecek. Doktorlar ve sağlık personelinin izolasyona mutlaka dikkat etmeleri ikazı üzerine Zafüre Gündoğdu, "Kapıyı kilitlerim evden çıkartmam" diye konuştu.
"Her iki hastamızı da şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz"
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Kandemir, "Bugün kliniğimizde Covid-19 tanısıyla takip ettiğimiz 79 yaşındaki bir çiftimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hastalık belli risk gruplarında, diyabetik, hipertansif ve 65 yaş üstü hastalarda kötü seyredebilmektedir. Biz her iki hastamızı da şifa ile taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hastalarımızı evde izolasyon kurallarına tam bir uyum göstermelerini söyleyerek taburcu ettik. Her iki hastamızın da genel durumu iyi. Hatta bayan hastamı ben 3 günden beri eşi için hastanede bekletiyorum, birlikte taburcu olmak istediler. Hepimiz çok mutluyuz. Hastalarımız kliniğimizde 13 gün yatarak tedavi gördüler. Covid-19 tedavileri 5 gün, sonrasında 8 gün de hastalarımızı klinikte takip ettik. Hastalarımızın her ikisi de antiviral tedaviye yanıt verdi. Şu an klinikleri gayet iyi. Herhangi bir şikayetleri yok" dedi.
"Hepinizi kucaklayıp öpmek istiyorum ama öpülmüyor"
Tedavisinin ardından iyileşen Zafüre Gündoğdu ise, "Bize çok iyi baktılar, burada olanlardan da, devletimizden de, milletimizden de Allah razı olsun. Sizlere de uzun ömürler versin. Hakkınızı helal edin. Hepinizi kucaklayıp öpmek istiyorum ama öpülmüyor" ifadelerini kullandı.
Zühtü Gündoğdu ise, hastalandığında sızıdan duramadığını belirterek, "İçlerim yanıyordu. Doktorlardan hemşirelerden çok memnunum" ifadelerini kullandı. ’Hepinizi kucaklamak, öpmek isterdim ama olmuyor’ 79 yaşındaki karı koca korona virüsü yendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Gündoğdu, Meram, Konya, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› genel ››'Hepinizi kucaklamak, öpmek isterdim ama olmuyor' 79 yaşındaki karı koca korona virüsü yendi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:50: İtalya'da koronavirüs salgınında 111 rahip hayatını kaybetti - Haberler 13:49: Vatandaşların ardından sağlık çalışanları için de psiko-sosyal destek birimi kuruldu - Haberler 13:48: Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar semt pazarına akın etti, sosyal mesafe kuralı yok sayıldı - Haberler 13:44: Korona virüse aldırmadan bir arada kumar oynayan şahıslar yakayı ele verdi - Haberler 13:38: Sındırgı'da trafik kazası 3 yaralı - Haberler 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti