Hepsiburada "1 Günde 45 Günlük Ticaret Hacmi" Hedefliyor

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Bu sene 'Efsane Cuma' gününde, platformumuzda yer alan marka ve işletmeler ile birlikte 45 günde gerçekleştirdiğimiz ticaret hacmine ulaşarak, ülkemizin dört bir yanına ekonomik hareket getireceğiz." dedi.Hepsiburada'nın her yıl geleneksel olarak kasım ayında düzenlediği "Efsane Cuma" gününe ilişkin basın toplantısı, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci ve Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Toplantıda Efsane Cuma hakkında bilgi veren Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, bu yıl Efsane Cuma'nın üçüncüsünü gerçekleştireceklerini söyledi.Erturan, geçen seneki Efsane Cuma'da 12 milyon ziyaret aldıkları, 252 milyon liralık bir ciro yarattıklarını kaydetti.Geçen sene en çok alışveriş yapılan kategorilerin anne-çocuk ve outdoor ürünleri olduğunu bildiren Erturan, "Biz Hepsiburada olarak, satışlarımızın yüzde 60'dan fazlasını 3 büyük ilin dışına, Anadolu'ya gerçekleştiriyoruz. Platformumuzda satış yapan iş ortaklarımızın yüzde 50'si de İstanbul ve diğer büyük iller dışında." diye konuştu.Erturan, Efsane Cuma'da motorsiklet, daire ve arsa gibi özel ürün gruplarını satışa sunacaklarını belirterek, "Bu sene İstanbul sınırları içerisinde yer alan ev satışımız olacak. Ayrıca altyapı çalışması yapılmış 2 milyon metrekarelik bir arsa satışını da gerçekleştireceğiz. Müşterilerimiz, isterlerse prefabrik evle birlikte satın alabilecekler." dedi.Bu yılki "Efsane Cuma"daki ticaret hacmi hedeflerine değinen Erturan, şunları kaydetti:"Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak bu sene 'Efsane Cuma' gününde, platformumuzda yer alan marka ve işletmeler ile birlikte 45 günde gerçekleştirdiğimiz ticaret hacmine ulaşarak; ülkemizin dört bir yanına ekonomik hareket getireceğiz. Aynı zamanda yılın en avantajlı gününde, müşterilerimize bütçe dostu efsane indirimlerle alışveriş yapma imkanı sağlayacağız.Türkiye'nin lider e-ticaret platformu olarak bu sene daha önce bir e-ticaret platformunda müşterilere hiç sunulmamış, heyecan uyandıracak sürpriz ürünleri efsane fiyatlarla sunacağız. Müşterilerimizin; 'indirime girse de alsam' diye düşündüğü ürünleri alacağı gün 'Efsane Cuma' günü olacak. Biz bugünü Hepsiburada olarak 'Yılın En Avantajlı Günü' ilan ettik. Tüm müşterilerimizi sepetlerini şimdiden hazırlamaya ve Efsane Cuma'da yapacakları fırsatlarla dolu alışverişin keyfini çıkarmaya davet ediyoruz.""Efsane Cuma'nın temelinde enflasyonla mücadele var"Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler de Efsane Cuma ile ekonominin canlacağını belirterek, bu yılki Efsane Cuma'da 20 milyon ziyaret beklediklerini bildirdi.Hepsiburada olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın liderliğinde başlatılan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nı desteklediklerini dile getiren Öztürkler, "Hepsiburada, indirim seferberliğine verdiği desteğin yanı sıra çeşitli kampanya ve uygulamalarıyla ekonomiye canlılık getiriyor. Efsane Cuma'nın temelinde de enflasyonla mücadele var. Çok ciddi indirimleri bundan önce olduğu gibi bu yıl da müşterilerimize sunacağız." diye konuştu.Öztürkler, Hepsiburada'da 3 bin 300 kadın girişimcinin ürünlerini sergilediğini belirterek, girişimci kadınların da Efsane Cuma'ya özel tekliflerini tüm Hepsiburada müşterileri için hazırladığını söyledi.Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci ise Hepsiburada'nın 100 bin metrekarelik Akıllı Operasyon Merkezi ve iş ortaklarıyla birlikte 550 milyon adet ürünü Efsane Cuma'da müşterileriyle buluşmak üzere hazırlandığını söyledi.Satılacak ürün büyüklüğününe ilişkin örnekler veren Timirci, "Satılacak miktar, efsane avantajlarla sunulmaya hazır yaklaşık 3 bin 55 futbol sahası kadar bir alanda depolanan 183 bin 350 tır dolusu ürün anlamına geliyor. Türkiye genelinde Hepsiexpress, Aras, PTT Kargo, Horoz Lojistik, Sürat ve Yurtiçi kargo firmalarının tüm şubeleriyle sevkiyat yapılacağız. Toplam 6 bin 660 kargo şubesi, 17 bin araç ve 63 bin 500 personel ile tüm Türkiye'ye dağıtım planlanıyoruz. Hepsiburada çalışanları ve iş ortaklarından oluşan 50 bin kişilik dev bir ekip, tedarik sürecinden operasyonlara, pazarlamadan teknolojiye kadar uzanan süreçlerde müşterilere efsane bir gün yaşatmak için seferber oluyor." bilgilerini verdi.İstanbul'dan daire, Ankara'dan arsa satılacakHepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.Efsane Cuma'nın diğer aylarındaki satışları nasıl etkilediğinin sorulması üzerine, Erturan, "İhtiyaç olan ürünlerin satışları düşmüyor. Kasım ve aralık aylarına yansıyan ciddi bir düşüş olmuyor." yanıtını verdi. Erturan, yapılacak indirimlerin detaylarının sorulması üzerine ise, satış yapılan kategorin hepsinde indirim yapılacağını belirterek, cep telefonlarında 2 bin TL'ye varan indirimler sunacaklarını söyledi.Teknik sorunlar karşı hazırlıklar yaptıklarını dile getiren Erturan, 300'e yakın teknoloji ekibinin gerekli önlemleri aldığını bildirdi.Erturan, Anneler Günü gibi diğer önemli günlere kıyasla, Efsane Cuma'da her kategoride satışlarının arttığını belirterek, her kategoride müşterilerinin yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini ifade etti.Satışa sunulacak özel ürün gruplarının sorulması üzerine Erturan, Efsane Cuma'da satışa sunulacak dairelerin İstanbul Avrupa yakasında, arsanın ise Ankara'da olduğunu söyledi.20 milyon müşteriyle alışverişin yüzde 60'ı Anadolu'dan gelecekToplantıda verilen bilgiye göre, Efsane Cuma 22 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayarak, 24 Kasım Cumartesi günü 12.00'ye kadar sürecek.30'dan fazla kategori ve 17 milyon ürün çeşidi sunan Hepsiburada, geçen yıl gerçekleştirdiği ticaret hacmini, bu sene 15 bin iş ortağıyla birlikte artırmaya hazırlanıyor. Efsane Cuma alışverişlerinin yüzde 60'ının Anadolu'dan yapılması bekleniyor. Bu sayede Anadolu'daki KOBİ'ler ve işletmeler Efsane Cuma ile ticaretlerini artırırken, bu seneki toplam ticaret hacminin yarısından fazlası Anadolu'da bulunan işletmeler tarafından yapılacak. Efsane Cuma'da 20 milyondan fazla ziyarete ev sahipliği yapacak platformda müşteriler, giyimden kozmetiğe, beyaz eşyadan oto lastiğine, bilgisayardan cep telefonuna, kitaptan ev tekstiline kadar tüm ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin edip ev ekonomilerine katkıda bulunacak.