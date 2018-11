Hepsiburada'da Elektrikli Ev Aletlerine Talep Yüzde 49 Arttı

13 Kasım 2018 Salı 14:31



Hepsiburada'da elektrikli ev ve mutfak aletlerine ilgi, sonbahar aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artış gösterdi.Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, akıllı süpürgelerden keyifli sohbetlere eşlik eden kahve makinelerine kadar çeşit çeşit ürünü müşterilerine sunuyor.Müşterilerinin her ihtiyacına 14 milyon ürün çeşidiyle cevap veren Hepsiburada, elektrikli ev ve mutfak aletleri kategorisindeki ürün çeşitliliği ve avantajlı fiyatlarıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Ütüden süpürgeye, meyve sıkacağından tost makinesine kadar birçok ürünü müşterilerinin beğenisine sunan Hepsiburada, elektrikli ev ve mutfak aletlerini evlerin "küçük kahramanları" ilan ediyor.Sitede, elektrikli ev ve mutfak aletleri kategorisinde sonbahar aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 talep artışı yaşandı. Erkekler kadınlardan 3 kat fazla alışveriş yaparken, en fazla alışverişi 36-45 yaş grubu yaptı. İstanbul Ankara ve İzmir 'in ardından en çok alışveriş yapan iller sırasıyla Bursa Muğla oldu. Kategoriden en fazla tercih edilen ürünler ise elektrikli süpürge, buharlı ütü ve blenderlar oldu.Sağlıklı beslenme trendi yaygınlaşıyorÖzellikle şehirlerdeki yoğun iş hayatı ve öğrencilerin yalnız yaşamalarından ileri gelen sağlıklı gıda tüketimi ihtiyacı kendini e-ticaret alışverişlerinde de göstermeye başladı. Dar vakitlerde yemek yapmak isteyenler, kendine hızlı atıştırmalık hazırlamak isteyenler ya da yemeklerini evde yapıp yanlarında taşımak isteyenlerin sayısında son zamanlarda artış yaşanıyor.Hepsiburada tarafından talebin özellikle mutfak robotu, meyve sıkacağı, smoothie blender, elektrikli ızgara, buharlı pişirici, elektrikli pişirici (tencere), yoğurt makinesi ve doğrayıcı grubunda olduğu açıklandı. Özellikle sıcak yaz günlerinde vitaminli ve serinletici içecekleri pratik bir şekilde hazırlamayı mümkün kılan blenderlar yazın en popüler mutfak aletlerinden biri oldu.Yaz aylarında gittikçe zorlaşan ütü işini kolaylaştırmak ve pratik hale getirmek isteyenlere buhar kazanlı ütü seçeneklerini öneren Hepsiburada, geniş ürün yelpazesi ve karşılaştırma imkanıyla seçim yapmayı kolaylaştırıyor. Başında durmaya gerek kalmaksızın kendi kendine tüm evi süpüren akıllı robot süpürgeler ise evleri zahmetsizce tertemiz yapıyor.Süpürge kategorisinde yer alan toz torbalı, torbasız, sulu, dikey, robot, buharlı ve şarjlı süpürge seçenekleri her ihtiyaca ve kullanım alışkanlığına cevap veriyor. Akıllı pişirici kategorisinde yer alan tencereler ise yanma ve taşma derdi olmadan, sürekli kontrol etmeye gerek kalmadan yemeklerin kendi kendine pratik bir şekilde pişmesini sağlıyor.