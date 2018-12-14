Hepsiburada'dan Oto Aksesuar Ürünlerinde Kampanya

14 Aralık 2018 Cuma 12:56



14 Aralık 2018 Cuma 12:56

Hepsiburada, aracını kış için tam donanımlı hale getirmek isteyenlere yönelik, avantajlı kampanya sunuyor.Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, aracını kış için tam donanımlı hale getirmek isteyenlere yönelik, avantajlı kampanyasıyla dikkat çekiyor.Kampanya kapsamında aracın yol tutuşunu artıran karlı veya buzlu yollarda kayma riskini ortadan kaldıran farklı ebat ve boylarda yüzlerce kış lastiğiyle onlarca zincir, ekstra indirimlerle Hepsiburada müşterilerine sunuluyor.Kampanya dahilinde, zorlu kış koşullarına hazırlık için kış lastiği, zincir, antifiriz, motor yağı, koltuk kılıfı, paspas, silecek ve acil durum ekipmanları gibi yüzlerce oto aksesuarını yüzde 50'ye varan avantajlı fiyatlarla sunuyor.Oto aksesuar kategorisi yüzde 102 büyüdüYılın sonuna yaklaşırken oto aksesuar kategorisine özel olarak alışveriş trend verilerini inceleyen Hepsiburada, geçen yılın kasım-aralık aylarına kıyasla bu yıl aynı dönemde oto aksesuar kategorisinde yüzde 102 büyüdü. Hepsiburada oto kategorisine talebin en çok İstanbul'dan gelirken, İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Konya'nın takip etti.Kışın en çok rağbet gören oto ürünleri kış lastiği, zincir, motor yağı, araç ses ve görüntü sistemleri oldu.