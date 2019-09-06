Hepsiburada'dan Samsung Galaxy Note10 alanlara BMW kazanma şansı

E-ticaret platformu Hepsiburada
, teknoloji markası Samsung
'un belirli cep telefonlarında geçerli olacak bir kampanya başlattı.
Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung'un tanıtımı yeni yapılan modelleri Samsung Galaxy Note10 veya Samsung Galaxy Note10 Plus'ı, 6-30 Eylül tarih aralığında Hepsiburada platformundaki Samsung Türkiye ve Hepsiburada mağazası satıcısından alanlar, 1 adet BMW otomobil kazanma şansı yakalayacak. Kampanya kapsamında her ürün için 1 çekiliş hakkına sahip olunabilecek.
23 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek çekilişin talihlisi, aracını herhangi bir vergi ödemesine gerek bulunmadan teslim alacak.