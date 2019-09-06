Haberler» Ekonomi» Haber

Hepsiburada'dan Samsung Galaxy Note10 alanlara BMW kazanma şansı

ticaret platformu Hepsiburada, teknoloji markası Samsung'un belirli cep telefonlarında geçerli olacak bir kampanya başlattı.

06.09.2019 16:54 Hepsiburada'dan Samsung Galaxy Note10 alanlara BMW kazanma şansı
E-ticaret platformu Hepsiburada, teknoloji markası Samsung'un belirli cep telefonlarında geçerli olacak bir kampanya başlattı.
Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung'un tanıtımı yeni yapılan modelleri Samsung Galaxy Note10 veya Samsung Galaxy Note10 Plus'ı, 6-30 Eylül tarih aralığında Hepsiburada platformundaki Samsung Türkiye ve Hepsiburada mağazası satıcısından alanlar, 1 adet BMW otomobil kazanma şansı yakalayacak. Kampanya kapsamında her ürün için 1 çekiliş hakkına sahip olunabilecek.
23 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek çekilişin talihlisi, aracını herhangi bir vergi ödemesine gerek bulunmadan teslim alacak.

Samsung Galaxy, Hepsiburada, Samsung, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:15   Türkiye ucuz kaynaklara yöneldi Rusya'dan alınan doğal gaz yüzde 36 azaldı
19:06   Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar 218 milyon doları aştı
18:46   TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: "TMO'nun ödemeye başladığı paralar, fındık üreticileri...
18:44   Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:44   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:44   Üretim bölgelerinde düşen sebze fiyatları büyükşehirlere yansımaya başladı
18:42   Borsada en çok değer kazanan hisseler