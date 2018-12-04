Hepsiburada E-ticaret Ödülü 'Akıllı Magnet'in

04 Aralık 2018 Salı 12:40



04 Aralık 2018 Salı 12:40

HEPSİBURADA, İTÜ Çekirdek 'Big Bang Start-up Challenge 2018'de e-ticaret ödülünü kazanan girişime, başlangıç sermayesi olarak 50 bin lira finansal destek sağladı.Yeni girişimlerin yeşermesi ve gelişmesini hedefleyen Hepsiburada, Big Bang Start-up Challenge 2018'de bir e-ticaret girişimi olan Akıllı Magnet'e 50 bin lira değerinde ödül verdi. Akıllı Magnet ekibi ödülünü, 29 Kasım'da Uniq Istanbul'da gerçekleştirilen Big Bang Start-up Challenge'da, Hepsiburada Uluslararası Ticaret ve Özel Projeler Grup Direktörü Yaman Alpata'dan aldı. Hepsiburada, Akıllı Magnet girişiminin de sektöre bu doğrultuda katkı sağlayacağını belirtti."YENİ FİKİR VE HİZMETLERE DESTEK SAĞLIYORUZ"Konuyla ilgili değerlendirme yapan Hepsiburada Uluslararası Ticaret ve Özel Projeler Grup Direktörü Yaman Alpata, "Hepsiburada olarak 2017 yılından bu yana İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi girişimcilik ekosistemi içerisinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız iş birliği sayesinde, e-ticarette müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak, onlara sunduğumuz hızlı, pratik ve güvenilir alışveriş deneyimini daha da geliştirecek yeni fikir ve hizmetlere destek sağlıyoruz. Ürettiğimiz ve desteklediğimiz teknoloji ve yenilikçi çözümlerle e-ticaret sektörünün gelişimine sürekli yatırım yapıyoruz. Türkiye'de dijital dönüşümün öncüsü olarak bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi."GELİN BU İŞBİRLİĞİNE KATILIN"Dünyada girişimcilere en fazla kaynak sağlanan etkinlikler arasında yer alan Big Bang Start-up Challenge'da konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, "Big Bang ile özel sektör kuruluşlarını hibe ve ödül vermeye, yatırım yapmaya davet ederek girişimcilik ekosistemini büyütmeye çalışıyoruz. Sayısı her yıl artan ana paydaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Bir de çağrı yapmak istiyorum; gelin bu işbirliğine katılın. Daha büyük bir aile olalım. Daha fazla girişimciyi başarıya ulaştırmak için hepinizin katılımına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.AKILLI MAGNET NEDİR?Akıllı Magnet, tüketicilerin telefonlarına yeni bir uygulama indirmesine gerek kalmadan sadece telefonlarını buzdolabı magnetlerine dokundurarak sipariş verebilmelerine olanak sağlıyor. Akıllı Magnet, akıllı telefonlarının hafızasını sadece bir kere kullanacakları mobil uygulamalarla doldurmak istemeyenler için doğru bir tercih olarak öne çıkıyor. Hepsiburada, bu gibi yenilikçi iş fikirlerini, yerli, milli yazılım çözümlerini ve e-ticarete yönelik çalışmaları desteklemeye devam ediyor. Böylece müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı ve onlara hep daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyor. - İstanbul