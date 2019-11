Hepsiburada, 'efsane cuma' verilerini açıkladı: anlık 1 milyon kişi ziyaret etti

E-ticaret Platformu Hepsiburada 'nın Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, her yıl kasım ayında gerçekleşen, tüketiciye indirimli alışveriş seçeneklerinin sunulduğu 'Efsane Cuma' verilerini açıkladı.Kampanyanın başlamasıyla beraber anlık 1 milyon kişiye hizmet verdiklerine dikkat çeken Erturan, beklentinin çok üstünde taleple karşılaştıklarını söyledi.Her yıl kasım ayının sonlarında başlayan 'Efsane Cuma' indirimleri bu yıl 2 gün önce başladı. 'Efsane Cuma' kapsamında vatandaşlar, birçok firma tarafından düzenlenen kampanyalar ile birçok ürünü indirimli almaya başladı. E-ticaret şirketleri de tüketicilerden yoğun talep aldı. Satıcılar, sipariş aldıkları ürünleri tüketici ile buluşturmak için yoğun çaba harcadı. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan da, Demirören Haber Ajansı'na(DHA) 'Efsane Cuma' da e-ticaret platformları Hepsiburada'nın kaç kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı. 21 Kasım'da saat 21.00'de yüzde 60'a varan oranlar ile indirimli satışları başlattıklarını dile getiren Erturan, kampanyalarda ev tekstili, küçük ev aletleri, teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, ayakkabı gibi pek çok farklı ürünün yer aldığını, anlık olarak 1 milyon kişiye ev sahipliği yaptıklarını dile söyledi.'BEKLENTİNİN ÇOK ÜSTÜNDE TALEPLE KARŞILAŞTIK'Tüketicilere efsane indirimlerin ay sonuna kadar süreceğini ifade eden Erturan, 'Efsane Cuma'nın efsane başladığını vurgulayarak, beklenilenin çok üstünde bir taleple karşılaştıklarını belirtti.Ekiplerinin her geçen gün büyüdüğünü ve alışverişlere yetişmek için ek önlemler aldıklarını kaydeden Mutlu Erturan, 'Efsane Cuma' için hazırlıkların uzun süredir titizlikle yürütüldüğünü aktardı. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, 'En büyük hedefimiz ürünleri tüketicilere doğru şekilde ve doğru zamanda ulaştırmak. 'İnsanlar; iyi ki hepsiburada var, ürünlerimi uygun fiyata, doğru zamanda alabiliyorum' diyorsa biz başarılı olmuşuz demektir? dedi.'HER ÜRÜNDE İNDİRİM YAPTIK'Ev tekstilinden, elektroniğe her ürün grubunda indirim yaptıklarına ve her yaşta tüketicinin aradığını bulabileceğine dikkat çeken Erturan, 'Geçmiş yıllardan farklı olarak eğitim setleri ve tur seçeneklerini de uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturduk' diye konuştu.