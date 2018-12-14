Hepsiburada ile Otomobiller Kışa Hazırlanıyor

14 Aralık 2018 Cuma 12:35



14 Aralık 2018 Cuma 12:35

HEPSİBURADA zorlu kış koşullarına hazırlık için kış lastiği, zincir, antifiriz, motor yağı, koltuk kılıfı, paspas, silecek ve acil durum ekipmanları gibi yüzlerce oto aksesuarını yüzde 50'ye varan avantajlı fiyatlarla sunuyor.Hepsiburada, aracını kış için tam donanımlı hale getirmek isteyenlere yönelik bir kapmayan hazırladı. Kampanya kapsamında aracın yol tutuşunu artıran karlı veya buzlu yollarda kayma riskini ortadan kaldıran farklı ebat ve boylarda yüzlerce kış lastiğiyle onlarca zincir, ekstra indirimlerle Hepsiburada müşterilerine sunuluyor.Bunun yanı sıra kampanya dahilinde; her araçta bulunması gereken antifiriz, motor yağı, yedek akü, silecek, araç içi kameralar, müzik sistemleri, dayanıklı paspas, koltuk kılıfı, ilkyardım ekipmanları da yer alıyor. Hepsiburada, geniş ürün yelpazesinde birçok oto aksesuarını tek tıkla müşterilerine ulaştırıyor.OTO AKSESUAR KATEGORİSİ YÜZDE 102 BÜYÜDÜYılın sonuna yaklaşırken oto aksesuar kategorisine özel olarak alışveriş trend verilerini inceleyen Hepsiburada, geçtiğimiz yılın Kasım-Aralık aylarına kıyasla bu yıl aynı dönemde oto aksesuar kategorisinde yüzde 102 büyüme olduğunu açıkladı. Hepsiburada oto kategorisine talebin en çok İstanbul'dan geldiğini aktarırken, İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Konya'nın takip ettiğini belirtti. Kışın en çok rağbet gören oto ürünleri ise; kış lastiği, zincir, motor yağı, araç ses ve görüntü sistemleri olarak açıklandı. - İstanbul