Hepsiburada'nın "Efsane Cuma" hedefi 20 milyon ziyaret

15 Kasım 2018 Perşembe 16:56



15 Kasım 2018 Perşembe 16:56

Hepsiburada'nın "Efsane Cuma" hedefi 20 milyon ziyaretMerve DUNDAR - Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, (DHA)- E-ticaret platformu Hepsiburada bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "Efsane Cuma" kampanyası ile hedef büyüttü. Milyonlarca üründe indirimin uygulandığı kampanya ile geçen yıl bir günde 12 milyon ziyaret alan firmanın bu yılki hedefi 20 milyon ziyaret.Hepsiburada bu yıl temeline, Türk ekonomisine katkı sağlamayı ve enflasyonla mücadeleyi alan "Efsane Cuma" kampanyasının detaylarını düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu. Her sene Kasım ayında düzenlenen kampanyayla ilgili bilgileri firmanın Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey ve Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci paylaştı.550 MİLYON ÜRÜN SİPARİŞ İÇİN HAZIRGeçen yıl düzenlenen "Efsane Cuma" ile toplam 12 milyon ziyaret aldıklarını dile getiren Mutlu Erturan, "Geçtiğimiz yıl saat 00.00'da dakikada bin 200 işlem gerçeklemiş ve o gün içinde toplam 252 milyon liralık ciro yapmıştık. En fazla sağlık, güzellik, kitap, anne-bebek ve çocuk, telefon kategorilerinde satış yapılmıştı. Bu seneye baktığımız zaman hazırlıklar yine müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre belirlendi. Platformumuzda 15 bin iş ortağımız var. Şu anda 550 milyon adet ürün sipariş için bekliyor. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek kategorilerimiz mevcut. Bu yıldan beklentimiz toplam 20 milyonun üzerinde ziyaret. Sağlık, güzellik, anne-bebek ve çocuk, kitap, kozmetik, elektronik alanları ise en çok satışın olacağını düşündüğümüz kategoriler" diye konuştu.MOBİL KANALLARDAN ALIŞVERİŞ BEKLENTİSİ YÜZDE 60'IN ÜZERİNDEGenel olarak ziyaretlerin yüzde 75'ini, satışların ise yüzde 50'ye yakınını mobil kanallar üzerinden aldıklarını söyleyen Erturan, "Efsane Cuma özelinde bakarsak satışlar mobil kanalda ciddi anlamda artıyor. Çünkü müşterilerimiz ne alacakları konusunda hazırlık yapmış oluyor ve mobil uygulama üzerinden daha hızlı alışveriş yapabiliyor. Geçen sene ürünlerin yüzde 56'sı mobil kanallar üzerinden satın alındı. Bu sene bu oranın yüzde 60'lara çıkacağını düşünüyoruz" dedi.45 GÜNLÜK TİCARET 1 GÜNE SIĞACAKKampanya ile 45 günde yapacakları ticareti 1 güne sığdırdıklarını söyleyen Koray Öztürkler, "Yılı adeta 13 aya uzatıyoruz. 15 bin işletmenin Hepsiburada platformu üzerinden gerçekleştirdikleri satışlarla hem bütçe dostu fiyatlarla aile ekonomisine katkı sağlıyor olacağız hem de ekonomiyi canlandıracağız. Tüm kategorilerdeki ürünlerde ciddi indirimler olacak. Bu seneye özel olarak müşterilerimiz seçtikleri daireyi alabilecek, bir arsa yatırımı yapabilecekler. Parsel parsel aldıkları arsa üzerine prefabrik evlerini de satın alıp kurabilecekler. Otomobilden motosiklete farklı sürpriz ve indirimleri de müşterilerimize sunacağız" diye konuştu.'EFSANE CUMA'YA HAZILANMANIN İPUÇLARIEfsane Cuma'ya daha iyi hazırlanmak için ipuçları veren Öztürkler, "Alışverişin planlı yapılması için önceden hazırlık yapmak gerekiyor. Bu kampanya özelinde bakarsak öncelikle Hepsiburada'nın mobil uygulaması indirilip, bu uygulama üzerinden ürün araştırması yapılabilir. Seçilen ürünler 'sonra al' diye işaretlenerek kampanya başladığında indirimler kontrol edilip, istenen ürünler tek tıkla hızlı bir şekilde satın alınabilir. Bu hazırlıkları yapan bilinçli müşteriler daha hızlı bir şekilde ürünlere ulaşıp satın alma yapabilir" ifadelerinde bulundu.KAMPANYAYA ÖZEL 1.000 İŞE ALIMBu kampanya ile istihdama da destek olacaklarını ifade eden Öztürkler, "Sadece Efsane Cuma için 1.000 öğrenci işe alındı. 3 binin üzerinde çalışanımız zaten var. Bünyemizdeki 15 bin işletmeyi de düşündüğümüz zaman 50 binin üzerinde bir çalışan ordusu bu operasyonu yürüteceğiz" dedi.Kampanya bu yıl 22 Kasım Perşembe günü 20.00'de başlayıp 24 Kasım Cumartesi günü 12.00'de sona erecek