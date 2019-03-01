Hepsiburada ve Meizu'dan Telefon ve Aksesuar Kampanyası

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Hepsiburada, Çin'in en büyük telefon markalarından biri olan Meizu markasının telefon modellerini ve aksesuarlarını hızlı teslimat seçeneği ve indirimlerle müşterilerine sunuyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, akıllı cep telefonu almak isteyen herkese, fiyat performans dengesiyle olduğu kadar tasarım ve donanım özellikleriyle de beğeni toplayan Meizu telefonlar ve aksesuarlarında kaçırılmayacak indirim fırsatları sunuyor.Meizu'nun Türkiye'de satışta olan tüm telefon modellerinden bluetoothlu hoparlör, kulaklık ve USB kablolarına kadar bütün aksesuarları Hepsiburada'dan hızlıca temin edilebiliyor.Meizu kırmızı, siyah, mavi, beyaz gibi renk seçenekleri ile müşterilerine farklı alternatifler sunarken ekran üstü parmak izi okuma teknolojisi ve üst düzey Qualcomm işlemcileri ile müşterilerinin beğenisini kazanıyor.4/64, 6/64 GB ya da 8/128 GB gibi farklı bellek alternatifi olan üstün oyun performansı da sunan Meizu akıllı telefonlar KVK garantisiyle satılıyor.