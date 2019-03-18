Hepsiburada'ya Yeni Ceo

Kaynak: DHA

E-ticaret platformu Hepsiburada'da CEO görevine Murat Emirdağ getirildi.Hepsiburada'nın yeni CEO'su, sektörlerinde lider birçok teknoloji şirketinin dünya merkezlerinde ve Silikon Vadi'sinde üst düzey yöneticilik yapmış Murat Emirdağ oldu. 2017'den bu yana Hepsiburada Yönetim Kurulu Danışman Üyeliği'ni de yürüten Emirdağ, şubat 2019 itibarıyla Hepsiburada'daki yeni görevine başladı.Kariyeri, Hepsiburada'nın girişimciliği temel alan genç, yenilikçi ve teknolojiye dayalı DNA'sıyla birebir örtüşen Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "Hepsiburada'da 2017 yılından bu yana sürdürdüğüm Yönetim Kurulu Danışman Üyeliği rolünden sonra CEO olarak göreve başlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Hepsiburada olarak müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız için değer yaratmak amacıyla çalışmalarımızı var gücümüzle yürüteceğiz. Tüm hizmet ve projelerimizde müşterilerimizi odak noktasında tutmaya devam edecek, onların hayatını kolaylaştıracak hizmetler ve teknolojiler sunmayı sürdüreceğiz. E-ihracat ile Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını desteklerken, sadece Türkiye'nin değil bölgemizin de açık ara lider dijital oyuncusu olma vizyonumuzda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.ÖNDE GELEN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE YÖNETİCİLİK YAPTIABD ve Türkiye'de faaliyet gösteren aralarında Hepsiburada'nın da yer aldığı birçok şirket ve organizasyonda danışma ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Murat Emirdağ, aynı zamanda teknoloji ve yeni ekonomilere odaklı ABD merkezli danışmanlık ve yatırım firması M-Factory Ventures'ın kurucusu.Emirdağ, M-Factory Ventures'i kurmadan önce, ABD'de Seattle ve San Francisco'da uzun yıllar aralarında Microsoft, Zynga ve Instacart'ın da yer aldığı dünyada önde gelen teknoloji şirketlerinde liderlik ve yöneticilik yaptı. Kariyerinin daha önceki yıllarında The Boston Consulting Group New York ofisinde çalışmalar yapan Emirdağ, aynı zamanda Unilever'de önemli tüketici markalarında yöneticilik görevi üstlendi.İstanbul Erkek Lisesi mezunu olan Murat Emirdağ, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde Makina Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümlerinden çift anadal ile tamamladı. Lisansüstü MBA eğitimini ise New York'daki Columbia Üniversitesi Columbia Business School'da Pazarlama ve Yönetim dalında aldı. - İstanbul