Hepsiburada 'Yıldızlı Ürünler Kampanyası'nı Başlatıyor

Kaynak: DHA

HEPSİBURADA, binlerce ürünü en uzun gece olan 21 Aralık tarihine kadar net yüzde 30 indirimle müşterilerine sunuyor. Başta anne-bebek-oyuncak, kişisel bakım, kozmetik ve hızlı tüketim olmak üzere birçok kategori Yıldızlı Ürünler Kampanyası'nda yer alıyor.Hepsiburada, en uzun gece olan 21 Aralık tarihine kadar binlerce üründe net yüzde 30 indirim uyguluyor. Hepsiburada'nın Yıldızlı Ürünler Kampanyası'ndan yararlanmak isteyenler, 21 Aralık tarihine kadar, otomobil lastiğinden drone'a, yazarkasadan avizeye, diş macunundan matkaba, nevresimden mobilyaya, tıraş bıçağından yatağa kadar ihtiyaçlarına yüzde 30 indirim ile kolayca sahip oluyor. Kullanıcılar, Hepsiexpress'in aynı gün teslimat seçeneğinden de yararlanabiliyor.MOTOR YAĞINDAN DİŞ FIRÇASINAHobi oyunları arasında yeni görünümüyle oldukça popüler olan Sony Playstation 4 Slim, oto kategorisinde ise son aylarda talepte yüzde 100 artış gösteren Castrol Magnatec Motor Yağı, 2018'in telefon kategorisindeki gözde ürünlerinden Honor Play ve kişisel bakım kategorisinin favori ürünlerinden Oral-B Pro 2900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası da yıldızlı ürünler kampanyasında yer alıyor.Temel Tüketim ve Gıda kategorisinin en çok tercih edilen ürünlerinden Jacobs Monarch Filtre Kahve 500 gr alana ikincisi yüzde 50 indirimli olarak satılıyor. Ev ve Yaşam kategorisi, evini yenilemek isteyenler için yıldızlı ürünler kampanyasına dahil ediliyor. Mobilya kategorisinde bin 200'den fazla kanepe ve koltuk, 2 bin 500'den fazla televizyon sehpası ve ünitesi, 6 binden fazla sehpa çeşidinde yapılan indirimler Hepsiburada müşterilerini bekliyor.BİLGİSAYARLARIN KDV'Sİ HEPSİBURADA'DANHepsiburada, en uzun geceye özel, bilgisayar ve bilgisayar teknolojisi ürünlerine yönelik olarak 'KDV'si Bizden' sloganıyla daha önce başlattığı fırsatlar serisine de devam ediyor. Hepsiburada satıcılı ürünlerde geçerli olan KDV kadar indirim kampanyası, 19 Aralık Çarşamba günü 17.00'de başlayıp, 21 Aralık Cuma günü 23.59'a kadar devam edecek. Kampanyaya, yeni çıkan RTX ekran kartlarından her bütçeye uygun Asus, Lenova, HP, Dell, MSI laptoplar, Steelseries, Razer ve MSI'ın en sevilen oyuncu ürünlerinden Logitech mouse ve klavyelere kadar çeşitli teknolojik ürünler dahil olacak. Bilgisayar kategorisindeki tabletler ise KDV Kampanyasına dahil edilmeyecek.2018'İN EN İYİLERİ LİSTESİ YAYINLANDIHepsiburada, yıldızlı ürünler kampanya sayfasında 2018'in en çok satılan, aranan ve önerilen ürünlerine ek olarak, ayrıca en iyi teknoloji ürünlerini de müşterilerine ayrı ayrı listeler halinde sunuyor. Listelere Hepsiburada'nın internet adreslerinden ulaşılabiliyor. - İstanbul