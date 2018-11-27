Her 4 Aıds'liden 3'ünün Haberi Yok

Dünya genelinde yaklaşık 40 milyon kişinin bugüne kadar AIDS nedeniyle öldüğünü, 2017 rakamlarına göre 37 milyon insanın HIV ile yaşadığını söyleyen Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, HIV ile yaşayan her 4 kişiden 3'ünün de hâlâ bu durumundan haberdar olmadığını belirtti.

HIV virüsünün bağışıklık sistemine zarar vermesiyle tüm vücudu ele geçiren AIDS, bugüne kadar yaklaşık 40 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. HIV/AIDS hakkında Ortak Birleşmiş Milletler Programı (UNAIDS) 2017 yılı rakamlarına göre dünya genelinde yaklaşık 37 milyon insan HIV ile yaşıyor. Bunun ne yazık ki 1.8 milyonu 15 yaşından küçük.

AIDS hakkında farkındalık oluşturmak, HIV ile mücadele eden insanların birbirlerine destek olması ve bu hastalıktan dolayı hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla her yıl 1 Aralık'ta dünya genelinde etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl 'Durumunuzu bilin' temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında kişinin durumunu bilmesinin önemi vurgulanacak. HIV testlerine erişimin önündeki tüm engellerin kaldırılması için çağrıda bulunulacak.

HIV TESTİ YAPTIRAMIYORLAR

'Durumunuzu bilin' temasının herkesi HIV hakkında kendi durumlarını bilmeleri için teşvik ettiğini belirten Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, "Dünya AIDS Günü'nün 30'uncu yıldönümünde bu temanın ele alınması oldukça önemliydi. 1988 yılından bu yana elbette AIDS konusunda ciddi ilerlemeler kaydedildi ancak bugün hâlâ HIV ile yaşayan her 4 kişiden 3'ünün bu gerçeği bilmediği tahmin ediliyor. Dolayısıyla hastalığından haberi olmayan bu kişiler hem bu konuda bir tedavi göremiyor hem de başkalarına bulaştırma riski artıyor" dedi.

Ayrımcılık nedeniyle insanların HIV testi yaptıramadığını ve birçoğunun hasta olduktan sonra test edildiğini ifade eden Ateşoğlu, "Bu yıl amaç bu kişilere ulaşarak onları bilgilendirmek, kaliteli bakım ve önleme hizmetlerini ulaştırmak" diye konuştu.