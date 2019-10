"Her 5 kişiden biri günde en fazla bir veya iki kez elini yıkıyor"

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneğinin (BUHASDER) öncülüğünde yapılan araştırmaya göre her 5 kişiden biri günde en fazla bir ya da iki kez ellerini yıkıyor.BUHASDER Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, derneğin Samsun İl Temsilcisi Dr. Teoman Kaynar ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Muhammed Alpaydın, geçen ay "Halkın el hijyeni alışkanlıklarının ve el hijyenini etkileyen faktörlerin araştırılması" konulu bir araştırmaya imza attı.Çalışma kapsamında internet aracılığıyla tüm Türkiye'den 1068 kişiye ulaşıldı ve el yıkama alışkanlıklarına ilişkin sorular yöneltildi.Araştırma sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 95,8'i tuvaletten çıktıktan sonra, yüzde 92,3'ü ellerini kirli gördüğünde, yüzde 87,1'i de çöplere dokunduktan sonra ellerini yıkadığını belirtti.Katılımcıların yüzde 28,5'i günde 6-10, yüzde 48,6'sı 3-5, yüzde 20,9'u ise en fazla bir-iki kez elini yıkadığını bildirdi.Yemeklerden önce ellerini her zaman yıkadığını aktaranlar 31,8'de kaldı, yemeklerden sonra ise "her zaman ellerini yıkayanlar" yüzde 50,93 oldu.Para alışverişinden sonra her zaman su ve sabun kullananlar yüzde 28,8, "bazen" kullananlar ise 35,8 olarak ankete yansıdı.Ankete katılanların yüzde 70,5'i de "burnunu temizledikten sonra ellerini yıkadığını" ifade etti.Yemek hazırlamadan önce el hijyenine özen gösterenler yüzde 83,1 düzeyindeyken hayvanlara dokunduktan sonra lavabonun yolunu tutanlar ise yüzde 69,9 olarak kayıtlara geçti.El yıkamama sebepleriAraştırmaya göre, el yıkaması gerektiği halde ellerini yıkamayanların yüzde 65'i gerek görmediğini, yüzde 12,1'i unuttuğunu, yüzde 7,3'ü el yıkamada kullanılan maddelerin yan etki oluşturduğunu, yüzde 5'i musluk veya el yıkanacak ortamın uzak olduğunu, yüzde 2,7'si ise zaman bulamadığını belirtti.Katılımcıların büyük çoğunluğunun el yıkama alışkanlığının anne ve babalarına benzediğini kaydetmesi dikkati çekti.Elini sık yıkayanlar daha yüksek yaş grubundaBUHASDER Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elini gün içinde üç-beş kez ve daha çok yıkayanların daha yüksek yaş grubunda olduğu bilgisini verdi."Gelir düzeyi düşük olanlarda yüksek olanlara göre el yıkama sayıları anlamlı olarak daha düşük." ifadelerini kullanan Köse, şunları kaydetti:"Araştırma sonucuna göre ellerini gün içinde bir-iki kez yıkayanlar azımsanmayacak düzeyde. Özellikle gençlerde ve gelir düzeyi düşüklerde bu oran daha az. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren el yıkama eğitimleri verilmelidir. El temizliği bireysel hijyenin ilk adımı ve her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için çok önemli. Kişinin yaşadığı bölge, mevcut imkanları, sosyo ekonomik durumu ve gelir düzeyi el hijyeni alışkanları üzerinde doğrudan etkili. Halkın el hijyeninin önemi konusunda daha köklü değişiklikler meydana getirecek düzeyde farkındalığının artırılması gerektiğini düşünüyoruz."Prof. Dr. Şükran Köse, açıklamanın sonuçlarının bilimsel dergilerde yayımlanacağını sözlerine ekledi.