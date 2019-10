Her 5 vahşi hayvan türünden en az birinin ticareti yapılıyor

Araştırmacılar, her 5 vahşi hayvan türünden en az birinin dünya genelinde satışının yapıldığını ve bu sebeple yaklaşık 3 bin 196 türün de yok olma tehlikesi altında olduğunu tespit etti.Sheffield Üniversitesi ve Florida Üniversitesi iş birliğinde yürütülen çalışmada, her 5 vahşi hayvan türünden en az birinin dünya genelinde satışının yapıldığı ve yaklaşık 3 bin 196 türün de bu sebeple yok olma riski altında olduğu belirtildi.Bilim adamları, araştırma kapsamında kuşlar, sürüngenler ve amfibiler gibi 30 bin kara memelisi türünden elde dilen verileri analiz ederek, dünya genelinde ticareti yapılan hayvanların oranını tespit etti.Vahşi hayvan türlerinin neslinin tükenmesinde öncelikli olarak yaban hayatı ticaretinin etkili olduğu vurgulanan araştırmada, evcil hayvan olarak satılmalarının, boynuz, tüy veya et gibi özelliklerinin de hayvan türlerinin neslinin tükenmesine yol açan sebepler arasında yer aldığı kaydedildi."Türleri kaybetme tehlikesi var"Sheffield Üniversitesi Hayvan ve Bitki Bilimleri Bölümü'nden Prof. David Edwards, vahşi yaşam ticaretinin milyar dolarlık bir endüstri olduğuna işaret ederek, "Çalışmamız, ticareti yapılan türlerin çok çeşitli olduğunu gösteriyor." diye konuştu.Edwards, binlerce vahşi yaşam türünün alınıp satılma riski altında olabileceği yorumunu yaparak, "Ticaretinin yapıldığı bilinen türlerle birlikte, bu durum binlerce kuş türü, memeli, amfibi ve sürüngen türü için büyük bir tehdit anlamına geliyor. Yabani türlere olan arz ve talebe acilen odaklanılmadıkça alım satımı yapılan türleri kaybetme tehlikesi var." ifadelerini kullandı.Florida Üniversitesinden Dr. Brett Scheffers ise farklı özellikleri olan türlerin daha çok talep gördüğünü belirterek, "Hayvanlar piyasada değerlidir, çünkü özel bir şeyleri vardır, örneğin parlak renkli kuşlar talep edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.Scheffers, ticareti yapılan türlerle birlikte benzer türlerin de risk altında olduğuna dikkati çekerek "Eğer bir türün ticareti yapılıyorsa, muhtemelen onun benzer türleri de alınıp satılıyordur. Bunu keşfettikten sonra, şu anda satışı yapılmamış olsa da hangi türün gelecekte alınıp satılacağını tahmin edecek yeni bir model geliştirebiliriz. Ticareti yapılan bir tür tükendiğinde, benzer özelliklere sahip türler hedef haline gelecektir." yorumunda bulundu.Araştırma Science dergisinde yayımlandı.