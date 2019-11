Her 8 kişiden 1'i diyabet hastası

Her 8 kişiden 1'i diyabet hastasıAMASYA - Dünyada 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşarken, Türkiye 'de de her 8 kişiden 1'inde diyabet hastalığı bulunuyor.Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, diyabete dikkat çekmek için 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında yürüyüş düzenledi. Saraydüzü Kışlası önünden başlayan yürüyüş Yavuz Selim Meydanı'nda son buldu. Meydanda kurulan stantta yapılan ölçümde kan şekeri 105'in üzerinde çıkan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, "Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Biz de Sağlık Müdürlüğü olarak diyabet ve aile kavramı üzerinde bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirdik. Burada diyabette egzersizi ön plana çıkarmaya çalıştık farkındalık oluşsun diye. Diyabet küresel bir halk sağlığı sorunu ve bazı otoritelere göre dünyayı salgın olarak tehdit etmekte. Bugün dünyada yapılan çalışmalara göre 425 milyon diyabetli bulunmakta ve 2040 yılında da 640 milyona çıkacağı tespit edilmekte. Bunların çoğunun yüzde 50'den fazlasının tip 2 diyabet dediğimiz önlenebilir diyabet olduğu bilinmekte. Bunun için risk faktörlerinin iyi bilinmesi gerekiyor ve ailenin de iyi yönetilmesi gerekiyor. Aile bu konuda eğer eğitimli olursa diyabeti iyi bir yönetim şekliyle engelleyebilir. Ülkemizde de her 7-8 kişiden 1'i diyabet olarak biliniyor. Ayrıca yine 2 diyabetliden 1'i de tanı almamış diyabet, kendisini diyabet hastası olarak da bilmiyor. Bunun için öncelikle dengeli ve düzenli beslenmeli, diyabetten korunmak için yine egzersizler yapmalı yürüyüş etkinliği başta olmak üzere. Yine diyabet konusunda eğitimli olmalıyız. Özellikle çocukluk çağında egzersizi ön plana çıkartıp, bu konuda çalışmalar yapmamız gerekir. Çocuklarımızda sporu öncelik tutmamız gerekir. Bu konuda da Milli Eğitimle ciddi çalışmalarımız var, bu çalışmaları da artıracağız" dedi.Diyabet standında Yavuz Selim Meydanı'nda gün boyu ücretsiz kan şekeri ölçümü yapılacak. Yürüyüşe kurum ve kuruluş müdürleri, sağlık çalışanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.