21 Kasım Çarşamba günü saat 10:30'da Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. İlhan Vidinel Konferans Salonu'nda yapılacak olan toplantıya, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Alev Gürgün, Prof. Dr. Meltem Taşbakan ile Uzm. Dr. Funda Elmas Uysal, Uzm. Fizyoterapist Tolga Çapanoğlu, Hemşire Yeşim Arda Sunan katılacak. KOAH hastalarına yönelik eğitim ve bilgilendirme amacı taşıyan toplantı, "Her Adımda Sağlıklı Nefese" sloganıyla gerçekleşecek.

Dünyada yaklaşık 600 milyon kişinin mustarip olduğu KOAH, her yıl üç milyon kişinin ölümüne neden oluyor. 40 yaş üstü 5 kişiden birinde ise KOAH görülüyor. Ülkemizde KOAH, ölüm sebepleri arasında üçüncü sırada yer alırken her yıl 30 bin kişi bu hastalık sebebiyle yaşama veda ediyor.