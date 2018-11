Her Akşam Üniversite Öğrencilerinin Kapısını Çayla Çalıyorlar

30 Kasım 2018 Cuma 11:48



30 Kasım 2018 Cuma 11:48

CİHAN DEMİRCİ - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlere yönelik hazırladığı "Çayımızı alıp geliyoruz" projesi kapsamında, Gençlik Merkezi üyeleri her akşam kentteki bir öğrenci evini ziyaret ediyor.Bakanlığın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında "Sağlıklı Yaşam ve Spor", "Kültür ve Sanat" ve "Yenilikçi Fikirler" başlıklarında hayata geçirdiği projelerden biri olan "Çayımızı alıp geliyoruz" projesiyle üniversite öğrencilerine ulaşılıyor.Yanlarında getirdikleri çayla kapıları çalan Gençlik Merkezi üyeleri, misafir oldukları evlerde öğrencilerle sohbet edip, onların sorunlarını ve isteklerini dinleyip çözüm bulunması için yardımcı oluyor.Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencileri bu şekilde hem yalnız kalmıyor hem de sorunlarının çözümü için izlenecek yolu Gençlik Merkezi üyelerinden öğreniyor."Devletimiz sizlerin yanında" Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin üniversite öğrencileri tarafından sevildiğini söyledi.Gençlik Merkezi Müdürü ve merkezdeki gençlik liderlerinin her akşam bir üniversite öğrencisinin evine misafir olduğunu belirten Bayrak, "Çayımızı alıp öğrencilerimizin evine gidiyoruz. Onlarla okulu, eğitimi, eğitimin ardından mesleki anlamda neler düşündüklerine dair konuşuyoruz. Sorunları varsa bizlere sorunlarını anlatıyorlar. Gençlik Merkezi üyelerimiz de gençlere yardımcı olmaya çalışıyor." dedi.Bu proje kapsamında Edirne'de 250 öğrenci evini ziyaret ettiklerini dile getiren Bayrak, "Bu ziyaretlerle gençlerimize şu mesajı vermeye çalışıyoruz. Biz sizlerin yanındayız, devletimiz sizlerin yanında ve sizlerle hep beraber bu geleceği inşa edeceğiz. 2023 hedeflerinde hep beraber inşallah ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkaracağız. Gençlik Merkezleri birçok etkinliğe imza atıyor." diye konuştu.Gençlik Merkezlerinin gençlerin boş zamanlarını kaliteli değerlendirmesi, kendilerine öz güven kazandırması, doğru zeminlerde, doğru yerlerde olmaları için açıldığını anlatan Bayrak, Edirne, Keşan ve Uzunköprü 'de faaliyet gösteren 26 bin üyesi olan Gençlik Merkezinin sosyal bilimler, dil ve inovasyon atölyelerinde çalışmalar gerçekleştirdiğini, kulüp faaliyetleriyle gönüllülük esasına dayalı huzurevi, çocuk sitesi ve köy okullarına ziyaretler gerçekleştirildiğini kaydetti."Bir aile ortamı oluşuyor"Edirne Gençlik Merkezi Müdürü Nurgül Kahraman da, gençlerin bu merkezlerde boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirdiğini belirterek, "Sosyal, sanatsal ve kültürel alanda faaliyetler gerçekleştiriyoruz ve onları buluşturuyoruz. Üniversite öğrencilerimizin evine de çayımızı alıp misafir oluyoruz. Öğrencilerimizin derslerine yardımcı olacak kursları anlatıyoruz. Bu ziyaretlerde onların okudukları illerde kendilerini yalnız hissetmemelerini onların yanlarında olduğumuzu anlatıyoruz." dedi.Gençlik Merkezi lideri Şeyda Bozdağ, "Evlerine konuk olduğumuz üniversite öğrencilerimiz aynı zamanda Gençlik Merkezine de üye oluyorlar. Evdeki ziyaretlerimizde bir istekleri varsa anlatabiliyorlar. Bir aile ortamı oluşuyor, manevi anlamda güzel bir his oluşturuyor." diye konuştu."Ailemizden uzağız ama devletimiz yanımızda" Trakya Üniversitesi öğrencisi ve gönüllü gençlik lideri Şevval Aktaş da öğrencilerin Gençlik Merkezlerinde aile ortamı bulabileceğini ve ziyaret ettikleri evlerde memnuniyetle karşılandıklarını belirtti.Evine misafir olunan üniversite öğrencisi Özge Arslan , üniversite eğitimi için Edirne'ye geldiğini belirterek, "Ailem İstanbul 'da oturuyor, 2 yıldır Edirne'deyim. Gençlik Merkezi üyeleri ve çaylı ziyaretinden mutluluk duydum. Ayrıca Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünün de bir öğrenci evini ziyaret etmesi ayrıca mutluluk verdi. Çaya gelerek bizlerle muhabbet ediyor, bizim isteklerimizi dinliyor. Güzel bir ortam oluşuyor. Gençlik Merkezindeki kulüplere de gidiyoruz. Ben kişisel olarak işaret dili ve İngilizce kursuna gidiyorum." dedi.Üniversite öğrencisi Öznur Arslan ise ziyaretten mutluluk duyduğunu, kendilerinin de kek ve poğaça hazırladıklarını belirterek, "Bir öğrenci olarak başka bir şehirdeyiz, ailemizden uzağız ama devletimiz her an bizim yanımızda, bu bize mutluluk veriyor." değerlendirmesinde bulundu.