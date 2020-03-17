"Her alanda etkili dezenfekte"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüsün Kayseri'de ve Türkiye'de etkisini azaltmak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.
17.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:05
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüsün Kayseri'de ve Türkiye'de etkisini azaltmak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, geniş bir alanda yaptıkları dezenfekte çalışmalarını umreden gelenlerin geçici barınma merkezi olan Hunat Hatun Yurdu'nda da gerçekleştirdiklerini ve dezenfekte işlemlerinde ULV cihazı ile pulverizitörler kullandıklarını kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, virüs ve mikroplara karşı düzenli olarak yürüttükleri temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını koronavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşların yoğun bir şekilde kullandıkları tüm alanlara yaydıklarını belirtti. Umreden gelenlerin geçici barınma merkezi olan Hunat Hatun Yurdu'nda da dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyemizin ekipleri tarafından ULV cihazı ve pulverizatörlerle insan sağlına hiç bir etkisi bulunmayan yüksek etkili dezenfektanlar kullanılarak Hunat Hatun Yurdumuzun bütün yüzeylerinde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilmiştir" dedi.
OLASI SALGINA KARŞI ETKİN MÜCADELE
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ülkemizde de etkili olmaması için azami gayret gösterdiklerini ve bu yönde alınan tüm kararların anında ve etkili olarak uygulamaya konulduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, temizlik ve dezenfekte çalışmalarının kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de devam ettiğini söyledi. Başkan Memduh Büyükkılıç, çalışmaların vatandaşların ortak kullanım alanlarında kesintisiz olarak sürdürüleceğini kaydetti. - KAYSERİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, virüs ve mikroplara karşı düzenli olarak yürüttükleri temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını koronavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşların yoğun bir şekilde kullandıkları tüm alanlara yaydıklarını belirtti. Umreden gelenlerin geçici barınma merkezi olan Hunat Hatun Yurdu'nda da dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyemizin ekipleri tarafından ULV cihazı ve pulverizatörlerle insan sağlına hiç bir etkisi bulunmayan yüksek etkili dezenfektanlar kullanılarak Hunat Hatun Yurdumuzun bütün yüzeylerinde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilmiştir" dedi.
OLASI SALGINA KARŞI ETKİN MÜCADELE
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ülkemizde de etkili olmaması için azami gayret gösterdiklerini ve bu yönde alınan tüm kararların anında ve etkili olarak uygulamaya konulduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, temizlik ve dezenfekte çalışmalarının kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de devam ettiğini söyledi. Başkan Memduh Büyükkılıç, çalışmaların vatandaşların ortak kullanım alanlarında kesintisiz olarak sürdürüleceğini kaydetti. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Hunat Hatun, Kayseri, Güncel
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