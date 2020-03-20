Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››'Her Alanda Hijyeni Sağlamak İçin Çalışıyoruz' - Haberler

"Her Alanda Hijyeni Sağlamak İçin Çalışıyoruz"

İnegöl Belediyesi, toplu kullanım alanlarında vatandaşın el hijyenin sağlayabilmesi adına 50 farklı noktada dezenfekte alanları oluşturdu. Özellikle yoğun kullanılan bölgelerde yapılan bu alanlar, vatandaştan da ilgi gördü.

20.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:35

Toplu kullanım alanlarında oluşturulan dezenfekte alanlarına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Vatandaşlarımızın her anlamda temiz ve hijyen kalabilmesi adına bu aparatları şehrin toplu kullanım alanlarına yerleştirerek vatandaşlarımızın ellerini her an temiz tutmalarını sağlamak istedik" dedi. Taban, halk otobüslerinde de dezenfekte alanları oluşturmak adına çalışmaların başladığını söyledi.

HER AN TEMİZ KALMAYI SAĞLAMAK İSTEDİK

Çarşı bölgesinde yapılan dezenfekte alanını inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, uygulama hakkında açıklamalarda da bulundu. Taban, "Dünyayı saran bir salgından bahsediyoruz. Şehrimizde de bizler vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına yerel yönetimler olarak neler yapabiliriz noktasında her an güncel bir şekilde çalışıyoruz. Bildiğimiz gibi bir sokağa çıkma yasağı yok. Dolayısıyla vatandaşlarımızın her anlamda temiz ve hijyen kalabilmesi adına bu aparatları şehrin toplu kullanım alanlarına yerleştirerek vatandaşlarımızın ellerini her an temiz tutmalarını sağlamak istedik" dedi.

HALK OTOBÜSLERİNDE DE DEZENFEKTE ALANLARI OLUŞTURULACAK

"Vatandaşımızın sağlığını düşünerek adımlarımızı devam ettirmek istiyoruz" diyen Taban, halk otobüslerinde de benzer uygulamalar olacağını ifade ederek; "Halk otobüslerimizin içerisinde de bunlardan mutlaka olması gerektiğini bugün görüşüp karara bağladık. Halk otobüslerimizi dezenfekte ettik ancak iniş binişler sırasında ellerimiz temas halinde. Bunların önüne geçmek için toplu kullanım alanlarında dezenfekte alanlarımızı oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

EVDE KAL KAMPANYALARI

Evde kal kampanyaları hakkında da konuşan Taban, "Evimizde kalarak, olabildiğince dışarı çıkmayarak evimizde kaliteli ve nitelikli vakit geçirmeye çalışalım. Arkadaşlarımız bu konuda sağ olsunlar evde kal şeklinde kampanyalarla belirli teşvik edici çalışmalar da yapıyorlar. En son 60 ailemize tabu oyunu hediye edeceğimizi ifade etmiştik. Bu ve bunun gibi bu işin ciddiyetini kavramamızı sağlayacak adımları atmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızın sağlığı bizim için önemli. İnşallah şehrimiz ve ülkemizde de en kısa zamanda bu işin sonlanmasını arzu ediyoruz. Gündelik yaşamımıza dönelim istiyoruz. Bu yüzden herkesten azami gayret istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Başkan Taban, İnegöl genelinde 50 farklı noktaya dezenfekte cihazları yerleştirildiğini, iki ekibin de bu alanları sürekli kontrol ederek eksilen dezenfektanı tamamladığını söyledi. Taban, hızlı kullanıma karşı esnafın da bilgilendirmesi ile dezenfektanların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde ’Evinizde kalın’ uyarıları dikkate alınmıyor Haberler
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Haberler
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı Haberler
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç Haberler
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç
İstanbul’daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim Haberler
İstanbul'daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti Haberler
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Haberler
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Loading