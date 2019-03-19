Her An Vatandaşla İç İçeyiz"

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AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Yönetim Kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.Özel bir tesiste düzenlenen toplantıda konuşan Debgici, Cumhur İttifakı olarak tam kadroyla sahada seçim çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör'ün projelerini kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden Debgici, şöyle konuştu:"Kahramanmaraş'ta AK Parti kurulduğu günden bu yana siyaset yapan kişiler olarak zaten her an vatandaşla iç içeyiz. Başta Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal olmak üzere, diğer 5 milletvekilimiz ve MHP Milletvekili Sayın Sefer Aycan, Cumhur İttifakı çalışmaları kapsamında sahadalar, hep beraber koşturuyorlar. 'Durmak yok' diyoruz. 'Amaç gönül belediyeciliği' diyoruz. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlatmış olduğu gönül belediyeciliği için koşturuyoruz. Hem AK Parti teşkilatı, hem Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları bu bağlamda çalışıyor."Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör de seçim çalışmalarını canla başla sürdürdüklerini belirtti."Eylem planları hazırlayacağız"Seçim çalışmaları kapsamında il ve ilçelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüklerini dile getiren Güngör, şunları kaydetti:"Artık seçime sayılı günler kaldı. Bugüne kadar da şehrimizin hemen hemen tamamına yakınını gezdik. Hakikaten geldiğimiz günden bugüne kadar gittiğimiz yerlerde çok sıcak karşılandık. Biz şehrin ihtiyaçlarına dönük bir proje tanıtımı yapmıştık. Gördüğümüz ihtiyaçları projelendirdik. Ama ihtiyaçlar bunlardan ibaret değil. Seçim öncesinde yaptığımız çalışmalar var, ekiplerimiz dolaştı ama seçim sonrasında da bu sorumluluğu üstlenirsek daha sağlıklı bir şekilde bunları revize edeceğiz, daha somut, yıllık, iki yıllık, yani kısa, orta ve uzun vadeli eylem planlarını hazırlayacağız."