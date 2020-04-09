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Her anlamda seferberlik ilan edildi: Boş kalan araziler yeniden üretime kazandırılıyor

Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında boş kalan araziler üretime yeniden kazandırılıyor.

09.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:40
Her anlamda seferberlik ilan edildi: Boş kalan araziler yeniden üretime kazandırılıyor
Erzurum 'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında boş kalan araziler üretime yeniden kazandırılıyor. Tarım İl Müdürü Osman Akar ise 293 çiftçiye kendi elleriyle tohum dağıtıp, tohumların araçlara yüklenmesine yardım ediyor.
Tüm dünyayı etkisine alan korona virüs salgınına karşı örnek bir şekilde mücadelesini sürdüren Türkiye, bir taraftan da tarımsal üretimin sekteye uğramaması adına önemli tedbirler alıyor. Bu kapsamda Erzurum'daki çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığınca 'Yazlık Buğday Tohum' desteği veriliyor. Verilen destekle birlikte uzun yıllar ekim yapılmayan araziler tekrardan üretime kazandırılırken üretim yapılan araziler ise desteklenmeye devam ediliyor.
Bakanlık ve Valiliğin desteği ile Erzurum'da toplam 12 ilçede, bin 293 çiftçiye, 23 bin dekar alan için tohum dağıtımı yapıldı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Tarım İl Müdürü Osman Akar, Erzurum'da 480 ton civarında tohum desteği yaptıklarını ifade ederek, "Bizler bu süreçte elimizden geldikçe çiftçimize destek vermeye devam ediyoruz. Bunun yanında gıda denetimlerimizde devam ediyor. Üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla 21 ilde olmak üzere yüzde 75 ivme ile buğday tohumu dağıtımı yapıyoruz. Erzurum'da yaklaşık 23 bin dekarlık alanda 480 ton civarında tohum dağıtımı yaptık. Salgından dolayı sosyal mesafe kurallarına uyarak yavaş yavaş dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bazen çiftçilerimizin tarlasına kadar bile götürüyoruz. Valilik kaynaklarıyla da aldığımız tohumlarımızı da çiftçilerimize dağıtıyoruz. İspir ve Hınıs fasulyesi tohumu dağıtımı yaptık. Kuzey ilçelerimizde ceviz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için yine çiftçilerimize dağıtım yaptık. Çiftçilerimize de sahada yardımcı oluyoruz. Tarlalarda da denetim yapıyoruz. Bu süreçte çiftçilerimizin alın terinin heba olmamasını istiyoruz" dedi.
Çiftçiler ise yapılan destekten memnun olduklarını ve ekim döneminde böyle bir desteğin kendileri için iyi olduğunu söylediler.
(Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzurum, Güncel
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