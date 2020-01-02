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Her ay 5 okula 5 enstrüman verilerek öğrenciler müzikle buluşturulacak

Samsun'da kültürel ve sanatsal aktiviteler yürüten Pera Sanat Akademi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocukların müziğe ilgisini teşvik etmek amacıyla "Her ay 5 okula 5 enstrüman" kampanyasını hayata geçirdi.

02.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:34 Her ay 5 okula 5 enstrüman verilerek öğrenciler müzikle buluşturulacak
'da kültürel ve sanatsal aktiviteler yürüten Pera Sanat Akademi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocukların müziğe ilgisini teşvik etmek amacıyla "Her ay 5 okula 5 enstrüman" kampanyasını hayata geçirdi.
Genel Müdür Eftal Yılmaz, AA muhabirine, toplumda şiddetin önüne geçmek ve çocukları müzikle buluşturmak amacıyla "Dünyanın en fazla enstrüman çalan ili projesi"ni hazırladıklarını söyledi.
Proje kapsamında Samsun genelindeki ilkokulların müzik öğretmenleri ile temasa geçerek müziğe yeteneği olan öğrencileri belirlediklerini anlatan Yılmaz, "Toplumda şiddetin önlenmesinin küçük yaşlarda alınan eğitimle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda çocukların müziğe yönelmelerini ve bir enstrüman kullanmalarını istiyoruz. Bunu için bu projeyi hazırladık. Her ay 5 okula 5'er enstrümanı ücretsiz vereceğiz." dedi.
Kampanya kapsamında ilk enstrüman dağıtımını yaptıklarını belirten Yılmaz, yıl sonuna kadar öğrencilere müzik aleti hediye etmeye devam edeceklerini dile getirdi.
Çocuk yaşta müzikle ilgilenenlerin genellikle sevgi dolu ve hoşgörülü olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çocukların sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Öğrencilere yeteneklerine göre gitar, bağlama, keman, bukulela, darbuka hediye ediyoruz." diye konuştu.

Samsun, CEO, Güncel

Kaynak: AA

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