Her Beyin Tümörü Hayatı Tehdit Etmez

Kaynak: DHA

SİNİR sistemi tümörlerinin, yetişkinlerde meme, kolon, akciğer ve prostat kanserlerinden sonra en sık görülen rahatsızlıklar olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hakan Emmez, "Ancak her beyin tümörü hayatı tehdit edici nitelikte ve yerleşimde olmayabilir" dedi.Medicana International Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hakan Emmez, toplumda beyin tümörü sıklığı hiç de azımsanmayacak derecede arttığını belirtti ve "Beyin tümörlerinde tedavi seçenekleri ve tedavinin başarısı tümörün cinsine, beyinde kritik bölgelerde yerleşip yerleşmediğine ve boyutuna göre değişkenlik gösterir. Tehdit oluşturma ve tümör büyüklüğü arasında net bir ilişki olmayıp, tümörün cinsi ve bulunduğu bölge de önemlidir. Kötü huylu beyin tümörleri tüm beyin tümörlerinin yüzde 25-30'unu oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.ABD'DE İYİ HUYLU TÜMÖR SIKLIĞI ARTIYOR"Türkiye ilişkin elimizde benzer data bulunmazken ABD Kanser Kayıt Sistemine dayalı çalışmalar kötü huylu beyin tümörlerinin görülme sıklığında değişiklik saptamamakta ancak iyi huylu beyin tümörü sıklığında artış gözlenmektir" diyen Doç. Dr. Hakan Emmez, "ABD'de ayrıca, kötü huylu beyin tümörleri kansere bağlı 20-39 yaş ölümlerin erkeklerde ikinci, kadınlarda ise beşinci en sık sebebidir. Çocuklarda ise lösemi haricinde en sık görülen kanserler beyin tümörleridir. 20 yaş altında kanser nedenli ölümlerin ikinci en sık sebebi de beyin tümörleridir" diye konuştu.Hastalığın belirtilerinin ise baş ağrısı, bulantı-kusma, bilinç değişiklikleri, kişilik-davranış değişiklikleri, görme bozukluğu, konuşma bozukluğu, kol ve bacaklarda güçsüzlük, baş dönmesi, kulakta çınlama, işitme azlığı ve nöbet geçirme olduğunu ifade eden Doç. Dr. Emmez bu şikayetlerin kişiye rahatsızlık verici ölçüde belirgin olduğu durumlarda mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğinin de altını çizdi.HASTALIĞIN FARKINDA OLMAK VE ERKEN TANI ÖNEMLİBeyin tümörünün hayatın sonu olmadığını söyleyen Doç. Dr. Hakan Emmez, "Modern ameliyathane şartları ve ekipmanları, gelişen anatomi bilgisi, mikrocerrahi tecrübe beyin tümörlerinin tedavisinde güvenliği ve başarıyı önemli oranda arttırmaktadır. Günümüzde ülkemizde beyin tümörlerinin tedavisi, ABD ve Avrupa'da uygulanan yöntemlerle aynı şekilde ve aynı derecede başarı ile yapılmaktadır. Türkiye, beyin cerrahisi alanında dünyada çok iyi bir pozisyondadır. Bu nedenle lütfen bu hastalığın farkında olun ve erken tanının önemini azımsamayın" dedi. - İstanbul