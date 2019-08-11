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Her damla kan bir umut

Lösemi hastalığıyla mücadele eden ve ilik nakli bekleyenler için İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğünde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

11.08.2019 10:53 Her damla kan bir umut
Lösemi hastalığıyla mücadele eden ve ilik nakli bekleyenler için İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğünde kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen'in de yer aldığı etkinlikte 122 kişi bağışta bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. çalışanları, ilik nakli bekleyen bebek İbrahim Dora Turan ve diğer bebeklere destek olmak için donör seferberliği başlattı. İZELMAN Genel Müdürlüğünde gerçekleşen kan ve kök hücre bağışına aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen'in de bulunduğu 122 çalışan katıldı. Minik Dora için 30 Temmuz'da başlatılan kampanya İZELMAN'ın verdiği destek ile biraz daha büyüdü. - İZMİR

Güncel

Kaynak: İHA

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