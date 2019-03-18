Her Derde Deva Kakaonun Sağlığa Yararları

Nottingham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, kakao beyindeki kan akışını artırabilmektedir. Kısa süreli hafızayı ve genel uyanıklık düzeylerini artırabilen kakao, yüksek oranda flavanol içerdiği için uykusuzluk sorunu olanlarda olumlu etki göstermektedir. Beynin oksijenlenmesini arttırdığı için demans gelişimini yavaşlatabilen kakao, aynı zamanda konsantrasyonu ve hafızayı geliştirdiğinden, beyin fonksiyonları için mükemmel bir besindir.

Kakao, çekirdeklerinde bulunan uyarıcı maddeler ve serotonin salgısı üzerindeki pozitif etkisinden dolayı anksiyeteyi rahatlatıcı etki yapabilmekte ve depresyona karşı faydalı olabilmektedir.

Yapılan araştırmalarda, kakaonun bilişsel ve detoksifikasyon sistemine yardımcı olması nedeniyle bağışıklık fonksiyonunu da artırabildiği görülmüştür. Kakao hem belirli bağışıklık hücreleri üzerine etki edebilmekte hem de bağışıklık fonksiyonunun düzenlenmesine katkı sağlamaktadır.

Son dönemlerde, kakao tüketiminin insülin duyarlılığındaki etkisi üzerinde çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Bu etki için, elbette tüketilen ürünlerde yüksek kalitede, işlenmemiş kakao çekirdekleri kullanılmalı, kullanılan kakao oranı en az %70 olmalı, süt ve süt ürünleri katılmamalıdır.

Aynı zamanda, Amerika'da yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, kakaonun içindeki bileşenler, özellikle polifenoller sayesinde normal hücreler korunmakta, bu nedenle de kakao meme, prostat ve kolon kanseri hücrelerinin çoğalmasını durdurmaya yardımcı olabilmektedir.

KAKAO YAĞININ CİLDE ETKİLERİ

Kakao yağı, yüzyıllar boyunca Afrikalılar tarafından cildi güneşin ve rüzgârın zararlarından korumak ve nemlendirmek için kullanılmıştır. Günümüzde de kakao yağı cilt bakım ürünleri ve kozmetik sektörünün vazgeçilmez ürünlerinden biri haline gelmiştir.

Kakao yağı, deriye nüfuz edebilen yağ asitlerini yüksek miktarda içerdiğinden, hem cildi hem de saçı nemlendirmektedir.

Kakao yağı, oleik asit, palmitik asit ve stearik asit gibi antioksidanlar açısından zengindir. Bu maddeler, cildi serbest radikallere karşı koruyan bir katman oluşturduklarından, yaşlanmayı yavaşlatabilmekte ve kırışıklıkların gelişimi azaltabilmektedir.

Stresli bir günün ardından, banyo suyunun içine eklenen yaklaşık 2 çorba kaşığı kakao yağı, günün bütün stresini ve yorgunluğunu alıp götürecektir.

Kaynak: Bültenler