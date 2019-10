Her derde deva: "Kudret narı"Mide hastalıklarından bağırsağa, cilt sorunlarından diyabete pek çok rahatsızlığa iyi gelen kudret narı, içerdiği yoğun C vitamini sayesinde bağışıklığı da güçlendiriyorHataylı Münip Çivi, Suudi Arabistan'dan getirip deneme amaçlı ektiği kudret narı üretiminden olumlu sonuç aldıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 62 yaşındaki Münip Çivi, Suudi Arabistan'dan getirip deneme amaçlı ektiği ve sağlık açısından birçok yararı bulunan kudret narından olumlu sonuçlar aldı. Mide hastalıklarından bağırsağa, cilt sorunlarından diyabete pek çok rahatsızlığa iyi gelen kudret narı, içerdiği yoğun C vitamini sayesinde bağışıklığı da güçlendiriyor.2011 yılında Suudi Arabistan'da kalıpçı çalışırken orada fark ettiği kudret narını tohumunu Türkiye'ye getirip eken Münip Çivi, "Tohumunu ektiğim tarlada haftada bir kere suluyorum. Aynı Arabistan'da olduğu gibi burada da çıktı. Herkese anlatıyorum kudret narının faydalı olduğunu ama çoğu sevmiyor tadının ekşimsi olduğunu söylüyorlar. Mide için iyi geliyor herkes ekip üretim alabilir, Arabistan'da Hindistanlılar fazla tüketiyorlar ben onlardan görüp Türkiye'ye getirdim. Faydalı bir meyve olan kudret narının ekiminin yaygınlaşmasına katkı sunmak istiyorum" dedi.Diyetisyen Zeynep Bilgin, kudret narının 100 gramı 34 kalori olduğunu aynı zamanda içeriğinde bol miktarda E vitamini ve protein bulunmaktadır. Özellikle içeriğindeki vitaminler ve protein sayesinde Antioksan özelliğine sahip olup kansere savaşmada bire birdir. Ayrıca mide ve bağırsak hastalıklarında özelikle sindirim sistemi hastalıklarında, reflü ve gastrit tedavisinde birebirdir. Tadı acımsı olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Yanık egzama ve sedef gibi hastalıklarda birebir kullanabilir" diye konuştu.Kudret narının karaciğeri desteklediğini, kolesterol düşürmeye yardımcı olduğunu ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:"Hücreleri yeniler ayrıca kudret narı öksürüğe iyi gelir. Hamilelerin bunu tüketmemeleri gerekir, çünkü düşük yapma ve kanamayı arttırma ya sebep olabilir. Aynı zamanda ilaç kullananların kullanmadan önce doktorlarıyla konuşmaları gerekmektedir. Bir tatlı kaşığından fazla kudret narı tüketimi karaciğeri olumsuz etkileyebilir. Saklarken buzdolabının sebzelik kısmında bir hafta dayanabilir. Kudret narı hem pişmiş hem de pişmemiş yani hem turuncu hem yeşil olarak tüketilmektedir. Yalnız pişmiş olanını balla karıştırıp 1 ay boyunca bekletirsek kullanabiliriz. Pişmemiş olanı ince ince doğrayıp çekirdeği ile birlikte zeytin yağında bekletip saklayabiliriz.Vitaminlerin kaybolmasını istemiyorsak kudret narı lapasını aç karna tüketmeliyiz. Yalnız bir tatlı kaşığından fazla tüketmemiz gerekir."