Her dizdiği boncuk SP hastası oğlu için umut

ANKARA'da, doğumda oksijensiz kalması sonucu Serebral Palsi (SP) hastalığına yakalanan Hamza İpek (9), doktorların "Hareket etmesi çok zor" demesine karşın, annesinin desteğiyle uygulanan fizik tedavi sonucu konuşmaya, el ve ayaklarını hareket ettirmeye başladı. Semra İpek, oğlunun fizyoterapi masrafını karşılamak için gece gündüz oya boncuklarıyla bilezik yaparak, satıyor.Semra ve Hacı İpek çiftinin çocukları Hamza İpek, doğumda oksijensiz kalması sonucu SP hastalığına yakalandı. Hastalık nedeniyle konuşamayan Hamza İpek, ellerini ve bacaklarını da hareket ettiremedi. Anne Semra İpek, doktorların "Hareket etmesi çok zor" dediği oğlunun fizik tedavisini hiç ihmal etmedi. Annesinin desteği ve çabasıyla her gün fizik tedavi gören Hamza İpek, zamanla konuşmaya, el ve ayaklarını oynatmaya başladı. Semra İpek, oğlunun ev yerine okulda sınıf ortamında eğitim görmesi için de çaba harcadı. Annesinin her gün okula götürüp getirdiği Hamza İpek, bu yıl 3'üncü sınıfta eğitimini sürdürecek.'HER BONCUK, HAMZA'MIN İYİLEŞMESİ İÇİN UMUT'Semra İpek, devletin sadece haftada 2 gün 45'er saat fizik tedaviyi karşıladığını; ancak oğlunun geriye gitmemesi için daha fazla tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Semra İpek, eşinin, simit satarken bir aracın çarpması sonucu çalışamaz duruma geldiğini, oğlu için aldığı engelli maaşının da yetmediğini belirterek, fizyoterapi masrafını karşılamak için gece gündüz oya boncuklarıyla boncuk dizip, bilezik yaptığını anlattı. Semra İpek, şöyle konuştu:"Amacım Hamza'nın geriye gitmemesi. Hamza'nın tedavisini karşılamak için geceleri boncuk diziyorum. Bir bilezik 2 bin 500 boncuktan oluşuyor. Her bir boncuk Hamza'mın iyileşmesi için bir umut. Onu düşünerek bilezikleri yapıyorum ve sattığım bir bilezik onunu bir seansını karşılarsa dünyalar benim oluyor. Eğitimine çok önem veriyoruz. Sabah okula götürüyorum ve akşama kadar bekliyorum. Hamza üstün zekalı ve dersleri çok iyi. Tek isteğim Hamza'nın birçok alanda fizyoterapi alması ve geriye gitmemesi."