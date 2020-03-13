Her dört kişiden biri evini kiraya veriyor
Dünya genelinde evini kiraya veren kişilerin oranı belli oldu.
13.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:24
Dünya genelinde evini kiraya veren kişilerin oranı belli oldu. Türkiye 'de evini kiraya verenlerin oranı yüzde 24 olarak saptandı. Evini kiraya verenlerin en yüksek olduğu ülke ise yüzde 56 ile İsviçre olarak kaydedildi.
Medya takip kurumu Ajans Press, ev kiraları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl kiralarla ile alakalı basına 25 bin 451 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece bu yıl içinde çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 6 bin 359 adet yansıma tespit edilirken, en konuşulan başlıklar arasında gelir dengesine oranla kira fiyatlarının yüksekliği yer aldı. Özellikle geçtiğimiz yıl İstanbul'da, bu yıl Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası ev kiralarında yaşanan artış ve fırsatçılık medyaya da yansıdı.
Ajans Press'in, RentCafe verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünya genelinde evini kiraya veren kişilerin oranı belli oldu. Böylelikle Türkiye'de evini kiraya verenlerin oranı yüzde 24 olarak saptandı. Evini kiraya verenlerin en yüksek olduğu ülke ise yüzde 56 ile İsviçre olarak kaydedilirken, ikinci sıraya yüzde 48 ile Almanya, üçüncü sıraya yüzde 44 ile Avusturya ve Güney Kore, dördüncü sıraya yüzde 38 ile Japonya'nın yerleştiği saptandı. Evini kiraya verenlerin en az olduğu ülke ise yüzde 10 ile Singapur olarak belirlendi. Singapur'un üzerinde yer alan ülkeler ise yüzde 13 ile Rusya ve yüzde 17 ile Norveç olarak kayıtlara geçerken, yapılan araştırmanın kira beyanında bulunan resmi rakamlar üzerinden derlendiği belirlendi. - İSTANBUL
Medya takip kurumu Ajans Press, ev kiraları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl kiralarla ile alakalı basına 25 bin 451 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece bu yıl içinde çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 6 bin 359 adet yansıma tespit edilirken, en konuşulan başlıklar arasında gelir dengesine oranla kira fiyatlarının yüksekliği yer aldı. Özellikle geçtiğimiz yıl İstanbul'da, bu yıl Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası ev kiralarında yaşanan artış ve fırsatçılık medyaya da yansıdı.
Ajans Press'in, RentCafe verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünya genelinde evini kiraya veren kişilerin oranı belli oldu. Böylelikle Türkiye'de evini kiraya verenlerin oranı yüzde 24 olarak saptandı. Evini kiraya verenlerin en yüksek olduğu ülke ise yüzde 56 ile İsviçre olarak kaydedilirken, ikinci sıraya yüzde 48 ile Almanya, üçüncü sıraya yüzde 44 ile Avusturya ve Güney Kore, dördüncü sıraya yüzde 38 ile Japonya'nın yerleştiği saptandı. Evini kiraya verenlerin en az olduğu ülke ise yüzde 10 ile Singapur olarak belirlendi. Singapur'un üzerinde yer alan ülkeler ise yüzde 13 ile Rusya ve yüzde 17 ile Norveç olarak kayıtlara geçerken, yapılan araştırmanın kira beyanında bulunan resmi rakamlar üzerinden derlendiği belirlendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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