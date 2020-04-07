Her durumda yardımsever olmak  lazım diyor Emrah Doğruyol

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Uluslararası finans hukuk şirketi olan yıllarca Belçika Da görev yapmış olan Emrah Doğruyol.

Şu günlerde onu aslında sırtında kolilerle ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalarken görüyoruz. Mütevazi iş adamı gücümüz yettiği kadar aileye yardım yapmaya çalışıyoruz. Bizim yaptıklarımız aslında bütün insanların yapacağı kadar kolay bir mekanda ödeyeceğiniz bir hesap tutarı ile bir ailenin bir haftalık erzak ihtiyacını karşılaya biliyorsunuz.

Bugün birlik beraberlik günüdür. Devletimiz sağolsun bütün imkanlarını seferber ediyor.Bizlerinde bu dönemlerde elimizden geldiğince ihtiyaç sahiplerine ulaşabilirsen onlarıda mutlu ederiz. Ülkemiz varsa bizde varız. Bu günler geçerken birlik olursak her şey daha anlamlı olacaktır.