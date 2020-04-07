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Her durumda yardımsever olmak  lazım diyor Emrah Doğruyol

Zor günler geçirdiğimiz zamanlarda hep birileri çıkıyor. Evlere erzak, kıyafet , bazen nakit olarak yardımlar yaptığını görüyoruz. Bu işte o Hayırseverler den birinden bahsedeceğiz.

07.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:58
ilandırHer durumda yardımsever olmak  lazım diyor Emrah Doğruyol 

Uluslararası finans hukuk şirketi olan yıllarca Belçika Da görev yapmış olan Emrah Doğruyol.

Şu günlerde onu aslında sırtında kolilerle ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalarken görüyoruz. Mütevazi iş adamı gücümüz yettiği kadar aileye yardım yapmaya çalışıyoruz. Bizim yaptıklarımız aslında bütün insanların yapacağı kadar kolay bir mekanda ödeyeceğiniz bir hesap tutarı ile bir ailenin bir haftalık erzak ihtiyacını karşılaya biliyorsunuz.

Bugün birlik beraberlik günüdür. Devletimiz sağolsun bütün imkanlarını seferber ediyor.Bizlerinde bu dönemlerde elimizden geldiğince ihtiyaç sahiplerine ulaşabilirsen onlarıda mutlu ederiz. Ülkemiz varsa bizde varız. Bu günler geçerken birlik olursak her şey daha anlamlı olacaktır.

Etiketler: Emrah, Advertorial Haberler
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