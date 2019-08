Her evlilik bir fidanı toprakla buluşturuyor

Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, nikahı kıyılan her çifte bir fidan hediye ediliyor.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde artan fidan dikme kampanyalarına destek ve kentin daha fazla yeşile bürünmesi amacıyla belediye olarak karar alındı.

Bu kapsamda, belediye evlenen çiftler aracılığıyla fidanları toprakla buluşturmayı hedefliyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla belediyenin evlendirme birimi ilçede nikahı kıyılan her çifte fidan hediye ediyor.

Canpolat, yaptığı açıklamada, kent genelinde fidan dikme çalışmalarına ellerinden geldiği kadar destek verdiklerini belirtti.

Herkesi bu sorumluluğa ortak etmek istediklerini vurgulayan Canpolat, "Haliliye Belediyesinde beraberliğe 'evet' diyerek, evlilik hayatına adım atan her çiftin bir fidanı olacak. Her yıl yüzlerce kişinin imza attığı nikah dairesinde bu yolla çok sayıda fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Evliliklerin ileriki yıllarında büyük bir ormana denk gelecek yeşil alan bu sayede Haliliye'ye kazandırılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni çiftler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, fidanların kendileri için özel bir anlam taşıdığına değindi.

